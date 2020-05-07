Екскоханець Заворотнюк залишився без майна через багатомільйонні борги

Російський актор і колишній коханий Анастасії Заворотнюк Сергій Жигунов втратив практично все майно через багатомільйонні борги.

Про це пише видання Starhit.

Сергій Жигунов і Анастасія Заворотнюк kp.ru

Так, повідомляється, що кілька місяців тому Жигунов позбувся всієї нерухомості у Володимирській області. Зокрема, це будинок площею 417 квадратних метрів, двоповерховий гараж (131 кв. м), величезна баня (121 кв. м), а також земельна ділянка розміром 1,3 га. Майно актора було продано за мінімальною вартістю на аукціоні в зв'язку з боргами.

Повідомляється, що загальна сума, яку вдалося виручити за все майно, склала близько 9 млн рублів.

Сергій Жигунов vm.ru

Раніше стало відомо, що пристави заарештували й продали квартиру артиста за 25,5 млн рублів.

Зараз у 57-річного Жигунова залишилася лише одна квартира в Москві та два автомобіля.

Сергій Жигунов yagazeta.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що колишній коханий актриси Анастасії Заворотнюк і колега по серіалу "Моя прекрасна няня" Сергій Жигунов погано до неї відносився, коли у них був роман.