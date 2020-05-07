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7 травня • оновлено в 12:54
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Екскоханець Заворотнюк залишився без майна через багатомільйонні борги

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Російський актор і колишній коханий Анастасії Заворотнюк Сергій Жигунов втратив практично все майно через багатомільйонні борги.

Про це пише видання Starhit.

Сергій Жигунов і Анастасія Заворотнюк

Сергій Жигунов і Анастасія Заворотнюк

kp.ru

Так, повідомляється, що кілька місяців тому Жигунов позбувся всієї нерухомості у Володимирській області. Зокрема, це будинок площею 417 квадратних метрів, двоповерховий гараж (131 кв. м), величезна баня (121 кв. м), а також земельна ділянка розміром 1,3 га. Майно актора було продано за мінімальною вартістю на аукціоні в зв'язку з боргами.

Повідомляється, що загальна сума, яку вдалося виручити за все майно, склала близько 9 млн рублів.

Сергій Жигунов

Сергій Жигунов

vm.ru

Раніше стало відомо, що пристави заарештували й продали квартиру артиста за 25,5 млн рублів.

Зараз у 57-річного Жигунова залишилася лише одна квартира в Москві та два автомобіля.

Сергій Жигунов

Сергій Жигунов

yagazeta.com

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що колишній коханий актриси Анастасії Заворотнюк і колега по серіалу "Моя прекрасна няня" Сергій Жигунов погано до неї відносився, коли у них був роман.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Semenov Igor
Semenov Igor
И чё? Каждому Бог воздает (или воздаст) за его деяния....
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