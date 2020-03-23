Зірку "Дому-2" і колишнього хлопця телеведучої Ольги Бузової Романа Гриценка затримали в Москві.

Так, хлопець роздягнувся до трусів біля мавзолею Володимира Леніна на Червоній площі та влаштував собі фотосесію, а також танцював. На це звернули увагу випадкові перехожі й зателефонували в поліцію. Про це повідомляє Telegram-канал Mash (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Ольга Бузова і Роман Гриценко Фото: instagram/romangritsenko13

Зазначається, що Гриценко затримали, посадили в машину і повезли у відділення. Проти нього порушено адміністративну справу за "дрібне хуліганство". Роману виписали штраф в 1000 рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна блогерка Олександра Митрошина влаштувала танці в одному купальнику на Червоній площі в Москві (Росія).

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