Екскохана зірки "Друзів" Метью Перрі заявила, що актор відправляв її вагітну за наркотиками

Колишня кохана американського актора, зірки серіалу "Друзі" Метью Перрі – Кайті Едвардс заявила, що артист змушував її на п'ятому місяці вагітності ходити по героїн та кокаїн до дилера.

Так, Кайті та Меттью зустрічалися на початку 2000-х, після чого залишилися друзями. Інциденти відбувалися у 2011 році, коли Перрі переживав особливо важкий період своєї залежності. За словами Едвардс, вона погоджувалася забирати наркотики для актора, щоб захистити його, коли він щосили намагався впоратися зі своєю проблемою, повідомляє видання The Sun.

"Він говорив: "Ніхто не збирається зупиняти вагітну дівчину. Не хвилюйся". Він налаштовував мене і говорив: "Добре, йди за цією адресою і познайомся з цією людиною, вони вийдуть і передадуть тобі сумку". Ми відкривали пакет, іноді це були таблетки, кокаїн, іноді героїн тс крек, це було схоже на шведський стіл, ніколи не знаєш, що отримаєш", – поділилася жінка.

Кайті Едвардс і Меттью Перрі

Вона також додала, що іноді доставляла Меттью заборонені речовини на зйомки ситкому "Містер Саншайн". Коли друзі та колеги актора почали від нього віддалятися через це, Перрі звернувся за медичною допомогою й пройшов третій курс реабілітації. Попередні були у 1997 і 2001 роках.

"Його найближче оточення не хотіло мати з ним нічого спільного. Вони не хотіли бачити його таким, це було дійсно складно... Були часи, коли я думала: як можна приймати стільки наркотиків і не померти? 80 таблеток вікодину в день – це смертельна доза", – заявила Кайті.

Кайті Едвардс і Меттью Перрі

За словами Едварс, зараз Перрі зумів побороти свою залежність і знайшов щастя у нових відносинах. Актор готується до весілля зі своєю дівчиною, літературним менеджером Моллі Гурвіц.

Меттью Перрі та Моллі Гурвіц

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка серіалу "Друзі" Метью Перрі, який недавно оголосив про заручини, вперше показав свою обраницю Моллі Гурвіц.