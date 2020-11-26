Екскохана Жені Кота зрадила його із солістом гурту Quest Pistols
Відомий хореограф, учасник шоу "Танці з зірками" Женя Кот відверто зізнався, що його колишня кохана Маріам Туркменбаєва зрадила його.
Дівчина почала стосунки на стороні з одним із учасників гурту Quest Pistols. Про це Кот розповів в інтерв'ю для телеканалу "Україна".
Як стало відомо, протягом трьох років стосунків знаменитість часто сварився з Туркменбаєвою. І якось він зрозумів, що вона його зрадила.
З'ясувалося, що дівчина відомого хореографа почала зустрічатися з Антоном Савлеповим.
"Мені наснився їхній інтим. Коли Маріам повернулася, я їй розповів, як усе було. Вона відповіла: "Так, це так", – повідомив Кот.
Він зазначив, що, навіть дізнавшись про зраду, був готовий тоді усе їй пробачити. Але Туркменбаєва поїхала на концерт, а коли повернулася, то зібрала речі й пішла.
"Маріам розповіла мені потім, що Савлепов її підставив і все ж таки залишився з дружиною. Дружина Антона теж знала про зраду", – додав знаменитість.
Крім того, Кот намагався забути цю ситуацію за допомогою алкоголю та сексу на одну ніч. Хореограф зізнався, що йому тоді було дуже важко.
"Я ходив у загул кілька разів. Причому загул був дуже сильним", – зауважив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше один із найяскравіших учасників проєкту "Танці з зірками" Женя Кот таємно одружився. Його обраницею стала танцівниця й хореографка Наталя Татаринцева.