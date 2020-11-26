Екскохана Жені Кота зрадила його із солістом гурту Quest Pistols

Софія Ковнір
Софія Ковнір
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Екскохана Жені Кота зрадила його із солістом гурту Quest Pistols

Відомий хореограф, учасник шоу "Танці з зірками" Женя Кот відверто зізнався, що його колишня кохана Маріам Туркменбаєва зрадила його.

Дівчина почала стосунки на стороні з одним із учасників гурту Quest Pistols. Про це Кот розповів в інтерв'ю для телеканалу "Україна".

Як стало відомо, протягом трьох років стосунків знаменитість часто сварився з Туркменбаєвою. І якось він зрозумів, що вона його зрадила.

З'ясувалося, що дівчина відомого хореографа почала зустрічатися з Антоном Савлеповим.

"Мені наснився їхній інтим. Коли Маріам повернулася, я їй розповів, як усе було. Вона відповіла: "Так, це так", – повідомив Кот.

Женя Кот зізнався, що його колишня кохана зрадила його

Він зазначив, що, навіть дізнавшись про зраду, був готовий тоді усе їй пробачити. Але Туркменбаєва поїхала на концерт, а коли повернулася, то зібрала речі й пішла.

"Маріам розповіла мені потім, що Савлепов її підставив і все ж таки залишився з дружиною. Дружина Антона теж знала про зраду", – додав знаменитість.

Крім того, Кот намагався забути цю ситуацію за допомогою алкоголю та сексу на одну ніч. Хореограф зізнався, що йому тоді було дуже важко.

"Я ходив у загул кілька разів. Причому загул був дуже сильним", – зауважив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше один із найяскравіших учасників проєкту "Танці з зірками" Женя Кот таємно одружився. Його обраницею стала танцівниця й хореографка Наталя Татаринцева.

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