Ексклюзив на М1: Макс Барських розповість про секрети створення альбому "1990"

Кирило Лютий Люди 16:37, 9.10.2020 Оновлено: 13:25, 10.10.2020

9 жовтня головний хітмейкер Східної Європи Макс Барських презентував новий альбом "1990". Ще до релізу він встиг наробити чимало галасу завдяки першим представленим пісням із нього. Увесь рік роботи за співаком і його творчою "бандою" "спостерігала" камера.

У день прем’єри телеканал М1 ексклюзивно покаже документальний проєкт про створення альбому "1990".

"Сьогодні дуже важливий день і для мене, і для всієї моєї команди! Виходить довгоочікуваний, знаковий і сміливий альбом "1990". Дякую телеканалу М1, який в своєму ефірі представить проєкт про його створення, про творчий процес довжиною в цілий рік, про все, що призвело до фінального результату! Деякі з пісень навіть звучали інакше!" – розповів Макс Барських.

9 жовтня, одразу після програми "Міністерство Прем’єр"

Ексклюзивно на М1!

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