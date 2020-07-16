Ексдружину Пригожина виселили з квартири через борги

Ексдружину російського музичного продюсера Йосипа Пригожина Олену та її сім'ю виселили з квартири через борги.

Пригожина та її теперішній чоловік заклали житло. Протягом декількох років пара старанно виплачувала борг компанії, щоб повернути квартиру назад. Але нещодавно виникли серйозні проблеми, пише видання MASH у Telegram.

Перша сім'я Йосипа Пригожина 24СМИ

Суд задовольнив позов компанії "Бенефіт" і Олена втратила право користуватися житлом, тому її сім'я повинна була виселитись. Таким способом на користь компанії "Бенефіт" стягнули заборгованість в розмірі 4 мільйонів рублів (1,5 млн гривень).

Відзначимо, що в Олени та Йосипа є двоє дітей: 31-річний Дмитро та 23-річна Даная. Їх дочка вже рік живе окремо від матері та батька. Хоч і Пригожин їй допомагає, але вона сподівається, що зможе досягнути всього сама.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пригожин розповів про те, як перехворів небезпечною хворобою, грипом H1N1, в 2009 році.