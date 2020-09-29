Ексдружині Серьоги заборонили зустрічатися з дітьми: вони не бачилися 9 місяців

Колишня дружина репера Серьоги (справжнє ім'я Сергій Пархоменко) Поліна Ололо розповіла, як пройшло чергове засідання у справі про подальшу долю її синів Платона і Марка.

Жінка, яка вже майже рік веде боротьбу за опіку над дітьми, яких артист викрав, зізналася, що їй знову відмовили в задоволенні позову щодо визначення місця проживання хлопчиків. Про це Поліна повідомила на особистій сторінці в Instagram.

"28.09.20 – чергова дата, яка висічена на серці шрамами. Сьогодні відбулося судове засідання за визначенням місця проживання моїх синів Марка і Платона. Мені в черговий раз відмовлено в забезпеченні позову та в праві на освіту моїх дітей. Річ у тім, що за моєю заявою діти були зараховані в школу у місті Києві, але до навчального процесу так і не приступили, оскільки моїх дітей ховає та утримує їхній батько Сергій Пархоменко. Проте ні в одну школу Харкова й області, де вони нібито проживають, так і не були зараховані", – заявила вона.

Поліна Ололо з синами (Instagram Поліни Ололо)

Поліна заявила, що вже дев'ять місяців не бачила і не чула своїх дітей. Також вона зазначила, що її ексчоловік в черговий раз змінив адвокатів. Тепер його захищає Новак Андрій Васильович, який звинувачується у хабарі, а його справа знаходиться на розгляді Вищого антикорупційного суду.

"Уже 9 місяців я не бачу і не чую своїх дітей. Мені невідомо їхнє місцеперебування, і хто ними займається, поки батько на камерних корпоративах зводить кінці з кінцями. Пархоменко черговий раз змінив адвокатів, і не придумав нічого кращого, як взяти собі в адвокати вже колишнього суддю-хабарника – обвинуваченого Новака Андрія Васильовича, справу якого розглядає Вищий антикорупційний суд, очевидно розраховуючи на його корупційні зв'язки. Прошу кожного небайдужого інформувати мене про місцеперебування моїх дітей", – підсумувала вона.

Поліна Ололо (Instagram Поліни Ололо)

Нагадаємо, що в березні 2020 року колишня дружина Серьоги (Сергія Пархоменка) Поліна Ололо звинуватила його у викраденні їхніх спільних дітей. Вона стверджувала, що артист відвіз Марка і Платона в анексованого Криму. Пізніше Пархоменко прокоментував скандал з ексдружиною, пояснивши її поведінку "надмірною вразливістю". До речі, зараз Поліна і Сергій через суд вирішують, з ким житимуть їхні діти Марк і Платон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишня дружина репера Серьоги Поліна Ололо опублікувала відео, на якому він був зображений разом з коханкою.