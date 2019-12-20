Ексдружині Потапа – 42: найсексуальніші фото красуні

Колишня дружина Олексія Потапенка (Потап) Ірина Горова 20 грудня відзначила 42-ий день народження.
Успішна жінка вже отримала привітання від зірок, а OBOZREVATEL зробив добірку її найсексуальніших фотографій.
Ірині Горовій виповнилося 42 роки
instagram / gorovaya_irina
Як відомо, Горова разом із Потапом у 2009 році заснувала Mozgi Entertainment. В одному з інтерв'ю вона зізнавалася, що саме сімейний бізнес був причиною такого успіху. Кілька років вона разом із тодішнім чоловіком наполегливо працювала над розкруткою проєкту.
Крім успішної жінки в шоубізі, Горова також є мамою двох дітей, чого абсолютно не помітно на її фігурі.
Потап і Горова з дітьми
instagram / gorovaya_irina
Ірина колись зізнавалася, що щоранку обов'язково займається спортом, який ще й є головним стимулом знаходити в собі сили прокидатися раніше. Тому немає нічого дивного в тому, що красуня часто виставляє в мережі спокусливі фотографії, хвалячись перед шанувальниками розкішним тілом.
Як виглядає колишня дружина Потапа без одягу – фото Горової
Ірина Горова на пляжі
instagram / gorovaya_irina
Ірина Горова в купальнику
instagram / gorovaya_irina
Ірина Горова
instagram / gorovaya_irina
Горова в купальнику показала сідниці
instagram / gorovaya_irina
Напівгола Горова
instagram / gorovaya_irina
Горова в купальнику - фото
instagram / gorovaya_irina
Ексдружина Потапа на відпочинку
instagram / gorovaya_irina
Ірина Горова
instagram / gorovaya_irina
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Надя Дорофєєва привітала подругу Горову з днем народження, опублікувавши спільне фото, на якому красуні позують у стильних образах.
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