Ексдружині Потапа – 42: найсексуальніші фото красуні

Колишня дружина Олексія Потапенка (Потап) Ірина Горова 20 грудня відзначила 42-ий день народження.

Успішна жінка вже отримала привітання від зірок, а OBOZREVATEL зробив добірку її найсексуальніших фотографій.

Ірині Горовій виповнилося 42 роки instagram / gorovaya_irina

Як відомо, Горова разом із Потапом у 2009 році заснувала Mozgi Entertainment. В одному з інтерв'ю вона зізнавалася, що саме сімейний бізнес був причиною такого успіху. Кілька років вона разом із тодішнім чоловіком наполегливо працювала над розкруткою проєкту.

Крім успішної жінки в шоубізі, Горова також є мамою двох дітей, чого абсолютно не помітно на її фігурі.

Потап і Горова з дітьми instagram / gorovaya_irina

Ірина колись зізнавалася, що щоранку обов'язково займається спортом, який ще й є головним стимулом знаходити в собі сили прокидатися раніше. Тому немає нічого дивного в тому, що красуня часто виставляє в мережі спокусливі фотографії, хвалячись перед шанувальниками розкішним тілом.

Як виглядає колишня дружина Потапа без одягу – фото Горової

Ірина Горова на пляжі instagram / gorovaya_irina

Ірина Горова в купальнику instagram / gorovaya_irina

Ірина Горова instagram / gorovaya_irina

Горова в купальнику показала сідниці instagram / gorovaya_irina

Напівгола Горова instagram / gorovaya_irina

Горова в купальнику - фото instagram / gorovaya_irina

Ексдружина Потапа на відпочинку instagram / gorovaya_irina

Ірина Горова instagram / gorovaya_irina

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Надя Дорофєєва привітала подругу Горову з днем народження, опублікувавши спільне фото, на якому красуні позують у стильних образах.

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