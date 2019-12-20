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20 грудня • оновлено в 22:36
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Ексдружині Потапа – 42: найсексуальніші фото красуні

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Колишня дружина Олексія Потапенка (Потап) Ірина Горова 20 грудня відзначила 42-ий день народження.

Успішна жінка вже отримала привітання від зірок, а OBOZREVATEL зробив добірку її найсексуальніших фотографій.

Ірині Горовій виповнилося 42 роки

Ірині Горовій виповнилося 42 роки

instagram / gorovaya_irina

Як відомо, Горова разом із Потапом у 2009 році заснувала Mozgi Entertainment. В одному з інтерв'ю вона зізнавалася, що саме сімейний бізнес був причиною такого успіху. Кілька років вона разом із тодішнім чоловіком наполегливо працювала над розкруткою проєкту.

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Крім успішної жінки в шоубізі, Горова також є мамою двох дітей, чого абсолютно не помітно на її фігурі.

Потап і Горова з дітьми

Потап і Горова з дітьми

instagram / gorovaya_irina

Ірина колись зізнавалася, що щоранку обов'язково займається спортом, який ще й є головним стимулом знаходити в собі сили прокидатися раніше. Тому немає нічого дивного в тому, що красуня часто виставляє в мережі спокусливі фотографії, хвалячись перед шанувальниками розкішним тілом.

Як виглядає колишня дружина Потапа без одягу – фото Горової

Ірина Горова на пляжі

Ірина Горова на пляжі

instagram / gorovaya_irina

Ірина Горова в купальнику

Ірина Горова в купальнику

instagram / gorovaya_irina

Ірина Горова

Ірина Горова

instagram / gorovaya_irina

Горова в купальнику показала сідниці

Горова в купальнику показала сідниці

instagram / gorovaya_irina

Напівгола Горова

Напівгола Горова

instagram / gorovaya_irina

Горова в купальнику - фото

Горова в купальнику - фото

instagram / gorovaya_irina

Ексдружина Потапа на відпочинку

Ексдружина Потапа на відпочинку

instagram / gorovaya_irina

Ірина Горова

Ірина Горова

instagram / gorovaya_irina

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Надя Дорофєєва привітала подругу Горову з днем народження, опублікувавши спільне фото, на якому красуні позують у стильних образах.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Олексій Потапенко (Потап)
Місце
Україна
Теги
день народження шоу-бизнес фотографии фотосессія
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