Ексдружина та дочка Петросяна заявили, що його новонароджений син йому не рідний: вони вимагають тест ДНК

Російська гумористка Олена Степаненко і дочка Євгенія Петросяна Вікторина заявили, що нова 31-річна дружина Тетяна Брухунова обдурила сатирика, видавши чужу дитину за його власну.

У день свого 75-річного ювілею Євген Петросян повідомив, що знову став татом. Хлопчика назвали Ваганом. Проте близькі телеведучому жінки вважають, що дитина не є його біологічним сином, пише "Комсомольская правда".

Нова дружина Петросяна категорично заперечує те, що дитину парі виносила сурогатна мати. Але при цьому вагітною Тетяну ні разу не бачили.

Олена Степаненко запевняє, що її колишній чоловік насправді не батько Вагана.

"Сама вона народила чи ні, але у нас питання: хто батько? В інтернеті пишуть, що була не одна спроба ЕКО, але щось все не виходило. Хто знає, так це чи ні, але ж ще років зо два тому в інтернеті гуляло відео, на якому Тетяна знята з помітним животом. Можливо, були невдалі спроби? Чи не виходило, і раптом – ось вам! Питається, а від кого? Резонно засумніватися в біологічному батьківстві", – розповіла офіційна представниця артистки.

Рідна донька коміка Вікторина також впевнена, що в 75-річному віці чоловік вже навряд чи здатний до репродуктивних функцій.

"Ми опитали репродуктологів, і виявилося, що застосування донорських клітин у вікових пар стало просто звичайним явищем. Іноді лікар домовляється із замовницею, що чоловіка не ставитимуть до відома про те, що застосовуються донорські сперматозоїди", – повідомили інсайдери "КП".

Крім того, лікар із центру ЕКО зізналася, що побачити документи про процедуру може тільки замовниця, а не її чоловік. Утім, акушер-гінеколог закликала не бути такими категоричними і не поспішати засуджувати Тетяну.

"Якщо чоловікові 75 років, теоретично вважається, що можна знайти один-єдиний живий сперматозоїд і зробити запліднену яйцеклітину. Це залежить від того, наскільки працює репродуктивна система у чоловіка", – пояснила Олена Дорощенко.

Але все ж дочка та колишня дружина Петросяна вимагають провести тест ДНК, щоб встановити істину.

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