Колишня дружина відомого репера Серьоги (Сергій Пархоменко), яка раніше заявляла про "викрадення" їх спільних дітей, влаштувала розбірки в школі. Поліна Ололо привела до установи поліцію.

Так, екс-дружина Серьоги розповіла, що приїхала до Харківського технологічного ліцею №9, де навчаються їхні з репером сини і зажадала відрахувати хлопчиків. Жінка вказала, що хотіла перевести їх в школу в Київ і відвезти до столиці, проте директор ліцею відмовила в цьому. Про скандал Ололо написала на особистій сторінці в Instagram.

"Мені в ультимативній формі повідомили, що по факсу надійшла заява батька, що він проти. Заява написана ніби маркером мало не на серветці... Репер Серьога "купив" директора Харківського ліцею №9! Її дії, а також дії її заступника є незаконними, злочинними і містять в собі корупційну складову", – розповіла дівчина.

Ексдружина Серьоги влаштувала розбірки з поліцією в школі, щоб забрати дітей у репера

Ололо підкреслила, що співробітники ліцею, крім відмови відраховувати її дітей і переводити в іншу школу, почали також поширювати наклеп на адресу правоохоронців, які їй допомагали розбиратися з директором. При цьому, як пояснила Поліна, таку вказівку адміністрації ліцею дав саме її колишній чоловік, який не хоче, щоб молода мати перетиналася зі своїми дітьми.

"У замдиректора ще й вистачило совісті написати на них заяви! Вони відмовилися віддавати мені дітей, а згодом, коли я викликала наряд поліції, директор цього навчального закладу поспілкувавшись в телефонному режимі з батьком учнів, яким є відомий артист Серьога, викликала швидку і імітувала серцевий напад!" – вибухнула гнівом жінка.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Поліна Ололо, у якій Серьога в лютому цього року відібрав дітей, заявила про алкогольну залежність репера.