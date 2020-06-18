Ексдружина Серьоги розповіла про першу перемогу в боротьбі з репером за дітей

Колишня дружина відомого репера Серьоги (Сергія Пархоменка), яка раніше заявляла про "викрадення" їхніх спільних синів, розповіла про першу перемогу в боротьбі з артистом за дітей.

Так, на особистій сторінці в Instagram жінка повідомила, що їй нарешті вдалося отримати документи про відрахування хлопчиків із харківського ліцею №9, куди їх зі школи в Києві перевів Пархоменко. Нагадаємо: раніше Поліна вже спілкувалася з директоркою ліцею і та їй повідомила, що "батько проти переведення хлопчиків до іншого навчального закладу". Колишній дружині репера довелося викликати поліцію.

Instagram Поліни Ололо

Ололо розповіла, що недавно вона знову їздила до Харкова в цей ліцей, і їй також всіляко перешкоджали. Цього разу заступник директора. Поліні довелося вдруге викликати поліцію для фіксації дій у школі проти батьків.

"У понеділок, 15 червня 2020 року, я знову приїхала в харківський ліцей №9 і попросила видати мені документи. Директорки ліцею Денисюк Л.І. на робочому місці не було, замість неї була заступниця – Острівна Діана. Ця жінка усілякими способами намагалася знайти підстави для відмови. Всі ці безглузді аргументи заступниці директора можна було слухати цілий робочий день, але результату б жодного не було і мною знову була викликана поліція для фіксації дій у школі проти батьків", – зазначила Поліна.

Instagram Поліни Ололо

Вона також зізналася, як їй вдалося отримати документи дітей про їх відрахування з ліцею.

Instagram Поліни Ололо

"Все закінчилося дзвінком голові адміністрації Київського району міста Харкова на території якого розташваний ліцей. Вона повідомила, що ця ситуація у неї на контролі, й ухвалено єдине законне рішення – віддати документи моїх дітей матері... Це моя маленька перемога в Харкові, в тривалій боротьбі, яка триває, за законне право матері жити зі своїми дітьми", – заявила Ололо.

До речі, Поліна також зазначила, що біля ліцею до неї підходив чоловік, який представився чоловіком директорки. Він усіляко її ображав. Як з'ясувалося пізніше, чоловік знайомий із колишнім чоловіком Поліни Сергієм Пархоменком уже близько 20 років.

Instagram Поліни Ололо

"Ця людина протягом усієї обідньої перерви ображала мене на вулиці, обзивала, робила якісь безглузді зауваження. Говорила, що я погана мати, що не приходила до дітей, що мене не знають вчителі, натякав на аморальний спосіб життя. Під час монологу, мені була сказана фраза, яка пояснила, чому все відбувалося саме так. А саме чоловік сказав, що він знайомий із моїм колишнім цивільним чоловіком Сергієм Пархоменком близько 20 років. Тепер мені зрозуміло, чому його дружина – директорка ліцею – пішла на всі незаконні дії аби не видавати мені документи", – підсумувала Ололо.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Поліна Ололо, у якої Серьога в лютому цього року відібрав дітей, заявила про алкогольну залежність репера.