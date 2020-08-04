Ексдружина Серьоги про репера: він обіцяв знищити мене

Ексдружина репера Серьоги, у якої він в лютому цього року відібрав двох синів, Поліна Ололо заявила, що серйозно побоюється за своє життя через погрози артист.

Так, за словами Поліни, колишній коханий погрожує знищити й покарати її, а також "виставити занепалою жінкою в суді", під час розгляду справи про опіку над їхніми дітьми. Про це вона заявила в інтерв'ю виданню Viva.

"Зараз він ллє бруд і називає мене останніми словами. В суді хоче мене виставити занепалою жінкою, покидьком суспільства. У останніх голосові повідомлення він погрожує мене знищити, покарати, просить зникнути з його життя. Але я буду боротися до переможного. Скільки б не йшли судові розгляди, я запаслася терпінням і всю землю обійду в пошуках допомоги, щоб мої рідні, найулюбленіші діти на світі були поруч", – розповіла Ололо.

Поліна Ололо і Серьога (фото – ivona.bigmir.net)

Поліна також додала, що вірить в те, що "закон, правда і добро повинні перемогти неадекватність, злість та ненависть".

"Сергій заблокував мене ще в вересні минулого року і на зв'язок не виходить, аргументуючи, що він живе своїм спокійним життям. Все, що він транслює пресі, зараз є його захисним образом для того, щоб не впасти в очах суспільства. Картинка, яку вам показують, не завжди є правдою. Ще раз повторюся, ви й не уявляєте, яка він людина насправді... Але я вірю, що закон, правда і добро повинні перемогти неадекватність, злість та ненависть", – підсумувала жінка.

Поліна Ололо з синами (Instagram Поліни Ололо)

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Поліна Ололо заявила на репера Серьогу в поліцію, щоб побачити своїх синів.