Ексдружина Серьоги про репера: він бив мене по голові до втрати свідомості

Колишня дружина репера Серьоги Поліна Ололо зізналася, що артист неодноразово підіймав на неї руку. Одного разу чоловік запідозрив кохану в зраді, і почав бити її так сильно, що вона кілька разів втрачала свідомість.

Такими подробицями Ололо поділилася в інтерв'ю для YouTube-каналу "Без комплексов", зазначивши, що ніколи не заводила романів на стороні (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Це було перед Новим роком. Хтось йому сказав, що у мене з'явилися нові відносини. Хоча у мене ніколи нікого не було за весь час нашого з ним спільного життя. Я не встигла роздягтися, як він мене вдарив... У мене була вся шуба в крові, все в крові... Він забрав мій телефон і став писати всім: "Ідіть на*й", а потім викинув у озеро. Не знаю, скільки разів втрачала свідомість, скільки разів він бив мене по голові. Я лежала і кричала, а коли вже не могла – просто терпіла", – зізналася Поліна.

Ололо також заявила, що терпіла знущання та звинувачення від чоловіка, який, на відміну від неї, "тр*хав все, що ворушиться". За словами жінки, вона не раз ловила Серьогу на зраді.

"Це просто така людина. Він повинен, вибачте, тр*хати все, що ворушиться. Йому не важливі почуття. У нього якийсь тваринний інстинкт. Я бачила листування з дівчатами. Історії, що він зі мною не живе, що спимо в різних кімнатах, і нас пов'язують тільки діти. Але він все заперечував. І я вірила", – підсумувала ексдружина Серьоги.

Нагадаємо, що в березні 2020 року колишня дружина Серьоги (Сергія Пархоменка) Поліна Ололо звинуватила його у викраденні їхніх спільних дітей. Вона стверджувала, що артист відвіз Марка й Платона до анексованого Криму. Пізніше Пархоменко прокоментував скандал з ексдружиною, пояснивши її поведінку "надмірною вразливістю". До речі, зараз Поліна та Сергій через суд вирішують, з ким житимуть їхні діти Марк і Платон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишня дружина репера Серьоги Поліна Ололо опублікувала відео, на якому він був зображений разом із коханкою.