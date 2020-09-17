Ексдружина Серьоги про репера: він бив мене і не випускав із дому

Колишня дружина репера Серьоги Поліна Ололо заявила, що артист неодноразово підіймав на неї руку, а також зловживав алкоголем і навіть наркотиками.

Такими подробицями жінка поділилася в інтерв'ю для програми "Зірковий шлях". За словами Поліни, одного разу вона просиділа два тижні вдома, у неї кілька днів "не відкривалися очі". А сам Серьога весь цей час "пив горілку" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"У нашій сім'ї насильство було. Він підіймав на мене руку, бив мене. Мене ніхто не випускав. Два тижні я була вдома – два тижні він пив горілку. У мене кілька днів очі не відкривалися, ви не розумієте, що зі мною було", – заявила вона.

Серьога і Поліна Ололо. fakty.ua

Також Поліна додала: коли Серьога "став неадекватним", на неї вийшли його колишні бізнес-партнери, які натякнули їй, що в артиста "24/7 якась хімія в крові".

"Це люди, з якими він вів бізнес у Москві. Мій колишній чоловік розвалив його. Бізнес провалився через Сергія. Він почав гуляти. Потім почалися запої. Разом із запоями наркотики. Він став неадекватним. Мені сказали: "Поліна, у нього 24/7 якась хімія в крові", – поділилася жінка.

Поліна Ололо (Instagram Поліни Ололо)

Нагадаємо, що в березні 2020 року колишня дружина Серьоги (Сергія Пархоменка) Поліна Ололо звинуватила його у викраденні їхніх спільних дітей. Вона стверджувала, що артист відвіз Марка й Платона до анексованого Криму. Пізніше Пархоменко прокоментував скандал з ексдружиною, пояснивши її поведінку "надмірною вразливістю". До речі, зараз Поліна та Сергій через суд вирішують, з ким житимуть їхні діти Марк і Платон.

Поліна Ололо із синами (Instagram Поліни Ололо)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишня дружина репера Серьоги Поліна Ололо опублікувала відео, на якому він був зображений разом із коханкою.