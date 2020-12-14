Ексдружина Серьоги про боротьбу за дітей: у мене знову опустилися руки, всі старання дорівнюють нулю

Колишня дружина репера Серьоги Поліна Ололо зізналася, що зневірилася в тому, що зможе побачити дітей. Жінка вже майже рік безрезультатно намагається повернути синів, яких забрав артист.

Так, на особистій сторінці в Instagram Поліна заявила, що у неї "опустилися руки". Вона також додала, що втомилася від вічної боротьби з ексчоловіком, і у неї зараз лише одне бажання – обійняти хлопчиків та підтримати їх.

"Я намагаюся стабілізуватися, тому що у мене знову опустилися руки. Я чесно не можу вже повірити, чи зможу я поцілувати або побачити дітей. Я дізналася, що моя щоденна боротьба дорівнює нулю, якщо з Серьогою працює суддя. Навіть якщо і колишній, але він все одно знає всі лазівки та стежки – куди, що і як. Я не можу змиритися з тим, що я побачу синів через багато років. Я їх просто хочу обійняти хоча б на хвилину, сказати: "Я люблю вас, ви молодці. Я заступлюся за вас"... Щоночі вони сняться мені, я їх уві сні хоча б за руку потримати можу", – написала Ололо.

Поліна також зазначила, що не знає, чи люблять її сини зараз так само, як і раніше. Але попри всі труднощі, вона не збирається опускати руки й продовжить боротьбу за дітей.

"Я не знаю, чи люблять вони мене зараз так, чи сумують за мною, чи хочуть додому...Такі дні відчаю бувають, але це не означає, що здамся... Та хоч сто років катуйте мене так, нехай життя пройде в боротьбі, але я все одно поцілую своїх дітей", – підсумувала Ололо.

Нагадаємо, що в березні 2020 року колишня дружина Серьоги (Сергія Пархоменка) Поліна Ололо звинуватила його у викраденні їхніх спільних дітей. Вона стверджувала, що артист відвіз Марка й Платона до анексованого Криму. Пізніше Пархоменко прокоментував скандал з ексдружиною, пояснивши її поведінку "надмірною вразливістю". До речі, зараз Поліна та Сергій через суд вирішують, з ким житимуть їхні діти Марк і Платон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сестра репера Серьоги (Сергія Пархоменка) Альона Першій заявила, що з раннього дитинства терпіла насильство від артиста. За словами дівчини, через психологічну травму вона досі працює з фахівцями.