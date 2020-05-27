Колишня дружина репера Серьоги (Сергій Пархоменко), який у лютому відібрав у неї дітей, Поліна Ололо заявила на нього в поліцію, щоб побачити своїх синів.

Про це жінка написала на своїй сторінці в Instagram.

Поліна Ололо й Серьога tsn.ua

Так, раніше Поліна повідомляла, що зараз її діти знаходяться в готельному комплексі під Києвом. Після першої зустрічі там з молодшим сином Платоном жінка наступного дня знову приїхала в готель. Цього разу до неї вийшов Серьога.

"Як ви пам'ятаєте, під час моєї зустрічі з Платоном, дитина попросила мене приїхати наступного дня. І я приїхала. На порозі готелю, де живуть мої діти, ми зустрілися з самим паном Пархоменко. Сергій закрив двері у нас перед носом. Але відступати не збиралися. Пройшли на ресепшн готелю й чекали. Я дуже сподівалася, що діти вийдуть. Через деякий час вийшов Сергій. Ледве стримуючи гнів і нервово стискаючи кулаки він змушував нас піти. Дозволю собі сказати, цей конфлікт змінює колись близьку мені людину: Сергій помітно постарів, обличчя перетворилося на злу гримасу, а нерви видавали невпевненість і паніку. Пізніше прийшов охоронець і попросив нас покинути готель, в якому знаходяться мої малолітні діти!", – пише Поліна.

"Я викликала поліцію. Мені довелося написати заяву й зафіксувати факт порушення моїх прав. Сергій давати пояснення співробітникові поліції відмовився. Я буду боротися за своїх дітей до останнього подиху й не зупинюся ні перед чим", – додала ексдружина Серьоги.

Поліна Ололо з сином Instagram @polina_lola

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Поліна Ололо, у якої Серьога в лютому цього року відібрав дітей, заявила про алкогольну залежність репера.

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