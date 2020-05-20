Колишня дружина репера Серьоги (справжнє ім'я Сергій Пархоменко) Поліна Ололо, у якої артист у лютому цього року відібрав дітей, заявила про його алкогольну залежність.

Про це жінка написала на своїй сторінці в Instagram.

Репер Серьога clutch.ua

Крім того, Поліна пише, що Сергій вивіз дітей за кордон з підробленими документами.

"Коли я вперше виступила публічно, багато інформації не давала, сподіваючись, що Сергій одумається, що він робить, поверне дітей або хоча б знайде компроміс, як можна бачити нам дітей і не травмувати їх життя. Мені чітко дали зрозуміти, що дітей я не побачу. Вивіз за кордон з підробленими документами – це кримінальна відповідальність для нього та для нотаріуса. Залежність Сергія, яка триває вже не перший рік, і виходити в тверезий світ він може тільки завдяки крапельницям, про це знає все наше близьке коло спілкування. Також підтвердили, що з минулого проекту "Правильного харчування" його вигнали саме з цієї причини. Щоб не бути голослівною, цьому є докази, які будуть фігурувати в суді. Через викривлену реальність, людина не може тверезо оцінювати ситуацію та взагалі виховувати дітей, яких і не виховував ніколи. Я не можу довірити людині дітей, яка на сніданок їх годує насінням, від цього просто у мене розривається серце", – написала жінка.

Поліна Ололо з дітьми Instagram @polina_lola

Репер Серьога naviny.by

Як раніше писав OBOZREVATEL, колишня дружина репера Серьоги Поліна Ололо, у якої він відібрав їх спільних дітей, заявила, що артист відвіз хлопчиків до Криму.