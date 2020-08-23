Ексдружина репера Bahh Tee: він бив мене і тягав по підлозі за волосся, я думала про суїцид

Ексдружина російського репера Bahh Tee (Бахтіяра Алієва) Фаргана Гасанова розкрила моторошні подробиці шлюбу з артистом. За словами дівчини, коханий неодноразово бив її та тягав по підлозі за волосся.

Про це Фаргалі повідомила виданню Starhit, зазначивши, що Бахтіяр вперше підняв на неї руку під час їхнього медового місяця. Тоді дівчина була сильно налякана і нікому не розповіла про те, що трапилося.

"Бахтіяр багаторазово підіймав на мене руку. Почалося це ще в медовий місяць, я дуже злякалася, не знала, що робити, і нікому не розповіла. Так, я не ангел, але насильство – це жахливо і немає таких причин, щоб його виправдати. У Бахтіяра були серйозні психічні відхилення: коли він злився, то не просто кричав, він верещав. Міг взяти мене за волосся та тягати по підлозі, міг викручувати мені руки та кричати у вуха так, що було боляче", – розповіла вона.

Колишня дружина Bahh Tee розповіла, що репер підіймав на неї руку (фото – starhit.ru)

Також Фаргана заявила: коли жити з артистом стало зовсім нестерпно, вона полетіла до батьків до Новосибірська. Однак попри насильство, хотіла зберегти шлюб. Згодом дівчина дізналася, що коханий їй зраджує.

"Я навіть благала його все повернути, врятувати відносини, все-таки він був моїм першим серйозним коханням, не кажучи вже про силу звички та прив`язаність... Дурненький була, нічого толком не розуміла. Але згодом Бахтіяр перестав мені дзвонити й писати. І поки я була в Новосибірську, змінив квартиру, про переїзд нічого не повідомив. Коли вирішила повернутися в Москву, просто сказав, щоб я не приїжджала. Виявляється, в той час він уже зраджував мені, та й до цього теж, але я не знала. Поки я була у від'їзді, приставав до моїх найкращих подруг в прямому сенсі", – зазначила вона.

Попри насильство, дівчина хотіла зберегти шлюб (фото – starhit.ru)

Колишня дружина Bahh Tee Фаргана Гасанова показала побої (фото – starhit.ru)

Колишня дружина Bahh Tee Фаргана Гасанова показала побої (фото – starhit.ru)

За три роки шлюбу Гасанова сильно схудла на нервовому ґрунті, часто хворіла і постійно зверталася до лікарів. Чоловік поселив у ній безліч комплексів, вселяв, що крім нього вона нікому не потрібна.

"У якийсь момент я навіть почала заїкатися і соромитися себе, думаючи, що страшна. У Новосибірську пішла до психолога, адже було вже нестерпно: думала про суїцид... В результаті ми розлучилися дистанційно, я не хотіла його бачити", – підсумувала дівчина.

Bahh Tee і Фаргана Гасанова (фото – starhit.ru)

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