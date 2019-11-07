"Немає теплих стосунків": ексдружина Потапа зізналася, як їхній син спілкується з Каменських

Колишня дружина українського шоумена і музиканта Олексія Потапенка (Потапа), со-продюсер MOZGI Entertainment Ірина Горова розповіла про стосунки їхнього 11-річного сина Андрія з новою дружиною репера, співачкою Настею Каменських (NK).

Так, в програмі "Життя відомих людей" Ірина зізналася, що між хлопчиком і його мачухою немає теплих відносин (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Ірина Горова з сином і Настя Каменських

"Не дуже вони спілкуються. У них немає якихось взаємин. Але якщо ми десь перетинаємося, то: "Привіт, папа". Вони можуть поговорити, немає заперечень, але і немає теплих стосунків, ми не одна велика сім'я", — поділилася Ірина.

Водночас Горова наголосила, що не перешкоджає спілкуванню Потапа з сином.

Потап з сином Фото: instagram/realpotap

"Льоша приходить, він вхожий в наш будинок, ми спілкуємося. Малий з ним їздить в футбол грати, ми ходимо в кіно сім'єю", — розповіла Ірина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Потап розповів про свої стосунки з ексдружиною Іриною Горовою і сином Андрієм після того, як стало відомо про його роман з Настею Каменських.

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