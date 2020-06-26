Ексдружина Павліка заявила, що кохана співака "добиває" їхнього онкохворого сина

Колишня дружина Віктора Павліка і мати його онкохворого сина Павла Лариса Созаєва заявила, що нинішня дружина співака Катерина Реп`яхова "робить все, щоб їх принизити та добити".

Так, за словами жінки, Реп`яхова без дозволу виносить на публіку особисту інформацію про Павла, якою з нею ділиться артист. А Віктор в цей момент "зайняв позицію страуса" і все їй дозволяє. Про це Созаєва повідомила на особистій сторінці в Facebook.

"Молода дружина Віктора Павлика планомірно принижує нас з сином і робить все, щоб ми постраждали... Молода нікчемність виносить на публіку те, що, прийшовши додому, розповідає їй Віктор. Ми з сином не давали ніякого права чужій нам людині розповідати те, що відбувається в нашому домі. Віктор Павлік зайняв позицію страуса і дозволяє все, що їй заманеться. Завдяки ЗМІ дівчинка відчула з себе знаменитістю, знаючи, що за кожним її вис*ром стежать журналісти", – заявила Лариса.

Віктор Павлік з сином Павлов (Facebook-сторінка Віктора Павліка)

Колишня дружина Павліка також попросила у підписників поради, як їй захистити себе, адже вона практично не виходить з дому, доглядаючи за онкохворим сином Павлом.

"Я не знаю, скільки днів або місяців залишилося моєму синові жити, і в цей страшний для мене час пара схиблених молодят дозволяє собі добивати мене з сином. Порадьте, будь ласка, як мені захистити себе, я практично не виходжу з дому доглядаючи за онкохворим сином", – підсумувала Созаєва.

Facebook-сторінка Лори Созаєвої

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина Віктора Павлика Катерина Реп`яхова розповіла, як він доглядає за онкохворим сином. За словами дівчини, співак возить Павла в лікарню, миє і носить його на собі.