МоваЯзык

Топтеми:

Ексдружина Павліка заявила, що кохана співака "добиває" їхнього онкохворого сина

Крістіна Долматова
Крістіна Долматова
Люди
3,7 т.
Ексдружина Павліка заявила, що кохана співака 'добиває' їхнього онкохворого сина

Колишня дружина Віктора Павліка і мати його онкохворого сина Павла Лариса Созаєва заявила, що нинішня дружина співака Катерина Реп`яхова "робить все, щоб їх принизити та добити".

Так, за словами жінки, Реп`яхова без дозволу виносить на публіку особисту інформацію про Павла, якою з нею ділиться артист. А Віктор в цей момент "зайняв позицію страуса" і все їй дозволяє. Про це Созаєва повідомила на особистій сторінці в Facebook.

"Молода дружина Віктора Павлика планомірно принижує нас з сином і робить все, щоб ми постраждали... Молода нікчемність виносить на публіку те, що, прийшовши додому, розповідає їй Віктор. Ми з сином не давали ніякого права чужій нам людині розповідати те, що відбувається в нашому домі. Віктор Павлік зайняв позицію страуса і дозволяє все, що їй заманеться. Завдяки ЗМІ дівчинка відчула з себе знаменитістю, знаючи, що за кожним її вис*ром стежать журналісти", – заявила Лариса.

Віктор Павлік з сином Павлов (Facebook-сторінка Віктора Павліка)

Віктор Павлік з сином Павлов (Facebook-сторінка Віктора Павліка)

Колишня дружина Павліка також попросила у підписників поради, як їй захистити себе, адже вона практично не виходить з дому, доглядаючи за онкохворим сином Павлом.

"Я не знаю, скільки днів або місяців залишилося моєму синові жити, і в цей страшний для мене час пара схиблених молодят дозволяє собі добивати мене з сином. Порадьте, будь ласка, як мені захистити себе, я практично не виходжу з дому доглядаючи за онкохворим сином", – підсумувала Созаєва.

Facebook-сторінка Лори Созаєвої

Facebook-сторінка Лори Созаєвої

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дружина Віктора Павлика Катерина Реп`яхова розповіла, як він доглядає за онкохворим сином. За словами дівчини, співак возить Павла в лікарню, миє і носить його на собі.

Українашоу-бизнесшоуВіктор Павлік
Поділитися в Facebook
  1. /Шоу
  2. /Люди