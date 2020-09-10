Ексдружина Павліка вказала на містичний слід у смерті свого сина
Колишня дружина співака Віктора Павліка Лариса Созаєва знайшла містичний слід у смерті свого сина Павла, який помер від раку у віці 21 року.
Як написала жінка на своїй сторінці в Facebook, Павло Павлік захворів у серпні і через два роки в цьому ж місяці помер. Містичний символізм вона також побачила в даті народження та смерті сина. Він народився 7 травня, а помер – 7 серпня. Созаєва відзначила, що такі збіги були і в її батьків.
"Моя мама народилася 12-го числа, а померла 15-го. А тато народився 15-го, а помер 12-го.
Мій син захворів у серпні і помер у серпні. Народився 7-го числа і помер 7-го. У хоспіс привезли його 8 числа і вивезли 8-го. Йому йшов 22-ий рік, і місце на кладовищі 22-е", – розповіла мати Павла Павліка.
Користувачі соцмережі в коментарях під публікацією поділилися схожими історіями. А дехто відзначив, що "не потрібно заглиблюватися в творіння Бога, адже містика не любить втручань".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
син українського співака Віктора Павліка Павло боровся з важкою хворобою – саркомою (рак хребта). Він помер 7 серпня через два роки після виявлення діагнозу.
Смерть 21-річного Павла Павліка викликала ажіотаж у мережі. Українці висловили свої співчуття рідним і близьким.
Віктор Павлік у жовтні 2018 року звернувся по допомогу до людей через важку хворобу його молодшого сина.
Співак розповідав, що спочатку хвороба проявлялася тільки відчуттям оніміння в ногах, потім у хлопця почали відмовляти кінцівки.
Після перших етапів хіміотерапії йому стало краще, проте потім хвороба почала знову прогресувати.
Пізніше син артиста Павло повідомив, що складне лікування не дало результату і його стан помітно погіршився.