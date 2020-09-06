Ексдружина Павлика розповіла про давню мрію померлого сина і показала силу духу
Колишня дружина співака Віктора Павлика Лариса Созаєва поділилася з шанувальниками давньою мрією сина Павла, який помер від раку у віці 21 рік.
На сторінці в Facebook Созаєва опублікувала пост, в якому розповіла, що насамперед хотів зробити їхній спільний син із Павликом після одужання від раку.
"Коли син вступав до академії, потрібно було здавати норматив із бігу. Вмовити його тренуватися одному було неможливо. Я вставала о шостій ранку, витягала його з ліжка і бігла поруч із ним, щоб не сів десь там далеко на лавці. А я ненавиджу бігати! Вступивши, біг став йому подобатися! І мріяв, коли одужає, бігти набережною. А буквально за місяць до свого відходу він запитав: – Мам, а чому ти не бігаєш? – Біжу, Пашенько, біжу!" – написала зворушливий пост ексдружина співака.
Користувачі мережі були зворушені публікацією Созаєвої та порадили їй ніколи не здаватися і йти вперед.
Раніше Лариса Созаєва опублікувала в мережі відео останніх днів життя їхнього сина.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
син українського співака Віктора Павлика Павло боровся з важкою хворобою – саркомою (рак хребта). Він помер 7 серпня через майже два роки після виявлення страшного діагнозу.
Смерть 21-річного Павла Павлика викликала ажіотаж у мережі. Українці висловили свої співчуття рідним і близьким.
Віктор Павлик у жовтні 2018 року звернувся по допомогу до людей через важку хворобу його молодшого сина.
Співак розповідав, що спочатку хвороба в сина виявлялася тільки відчуттям оніміння в ногах, потім у хлопця почали відмовляти кінцівки.
Після перших етапів хіміотерапії йому стало краще, проте потім хвороба почала знову прогресувати.
Пізніше син артиста Павло повідомив, що складне лікування не дало результату і його стан помітно погіршився.