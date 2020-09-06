Ексдружина Павлика розповіла про давню мрію померлого сина і показала силу духу

Колишня дружина співака Віктора Павлика Лариса Созаєва поділилася з шанувальниками давньою мрією сина Павла, який помер від раку у віці 21 рік.

На сторінці в Facebook Созаєва опублікувала пост, в якому розповіла, що насамперед хотів зробити їхній спільний син із Павликом після одужання від раку.

"Коли син вступав до академії, потрібно було здавати норматив із бігу. Вмовити його тренуватися одному було неможливо. Я вставала о шостій ранку, витягала його з ліжка і бігла поруч із ним, щоб не сів десь там далеко на лавці. А я ненавиджу бігати! Вступивши, біг став йому подобатися! І мріяв, коли одужає, бігти набережною. А буквально за місяць до свого відходу він запитав: – Мам, а чому ти не бігаєш? – Біжу, Пашенько, біжу!" – написала зворушливий пост ексдружина співака.

Колишня дружина Віктора Павлика розповіла про давню мрію померлого сина.

Користувачі мережі були зворушені публікацією Созаєвої та порадили їй ніколи не здаватися і йти вперед.

Коментарі до поста Лариси Созаєвої.

Шанувальники подякували за мотиваційний пост ексдружини Віктора Павлика.

Раніше Лариса Созаєва опублікувала в мережі відео останніх днів життя їхнього сина.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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