Ексдружина Павліка – про проблеми українських лікарень: я спала прямо у сина в ногах
Колишня дружина українського виконавця Віктора Павліка Лариса Созаєва докладно розповіла про стан українських лікарень, і з якими проблемами їм з померлим сином довелося зіткнутися.
За її словами, медичні установи повинні рости, а не погіршуватися, повідомила вона на своїй сторінці в Facebook.
"Це було рівно два роки тому. Інститут раку. Фото робив син, ми вийшли на свіже повітря, йому важко було ходити після операції та хіміотерапії, але я наполягала, що потрібно виходити з палати... Я веселила Пашу як могла... Перебування в стінах лікарні жахливе. У палаті шість пацієнтів, при кожному пацієнтові супроводжуючий родич, який ночує прямо в палаті, якщо є вільне ліжко, щоб стежити за крапельницею цілодобово", – розповіла Созаєва.
Крім того, вдень в палаті знаходилося по 12-13 чоловік. А вночі на 7-8 палат – всього одна медсестра.
"І, як правило, вона спить. І ти бігаєш вночі і стукаєш, щоб вона прокинулася і поміняла крапельницю. Кілька разів я спала прямо у сина в ногах, благо я маленька, скрутившись у його ніг калачиком, засипала на пару годин, щоб не пропустити заміну крапельниці. 10 хіміотерапій в інституті раку по п'ять днів – 50 днів проведених в застінках цієї лікарні в жахливих умовах. Лікарі не мають вибору, вони дивляться вибачаючим поглядом, що такі умови в Національному інституті раку, куди приїжджають з усієї країни пацієнти", – підкреслила Лариса.
Ексдружина Павліка вважає, що нашій країні потрібні нові лікарні, де пацієнти та родичі будуть знаходитися в комфортних умовах.
"Лікарні повинні рости, як гриби після дощу, тому що екологія стає все гірше, мутація вірусів прогресує і ситуація буде тільки погіршуватися з кожним роком", – додала жінка.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
син українського співака Віктора Павліка Павло боровся з важкою хворобою – саркомою (рак хребта). Він помер 7 серпня через майже два роки після виявлення страшного діагнозу.
Смерть 21-річного Павла Павліка викликала ажіотаж у мережі. Українці висловили свої співчуття рідним і близьким.
Віктор Павлік у жовтні 2018 року звернувся по допомогу до людей через важку хворобу його молодшого сина.
Співак розповідав, що спочатку хвороба проявлялася тільки відчуттям оніміння в ногах, потім у хлопця почали відмовляти кінцівки.
Після перших етапів хіміотерапії йому стало краще, проте потім хвороба почала знову прогресувати.
Пізніше син артиста Павло повідомив, що складне лікування не дало результату і його стан помітно погіршився.
7 серпня в віці 21 рік син Віктора Павліка Павло помер.