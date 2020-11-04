Ексдружина Павліка – про проблеми українських лікарень: я спала прямо у сина в ногах

Колишня дружина українського виконавця Віктора Павліка Лариса Созаєва докладно розповіла про стан українських лікарень, і з якими проблемами їм з померлим сином довелося зіткнутися.

За її словами, медичні установи повинні рости, а не погіршуватися, повідомила вона на своїй сторінці в Facebook.

"Це було рівно два роки тому. Інститут раку. Фото робив син, ми вийшли на свіже повітря, йому важко було ходити після операції та хіміотерапії, але я наполягала, що потрібно виходити з палати... Я веселила Пашу як могла... Перебування в стінах лікарні жахливе. У палаті шість пацієнтів, при кожному пацієнтові супроводжуючий родич, який ночує прямо в палаті, якщо є вільне ліжко, щоб стежити за крапельницею цілодобово", – розповіла Созаєва.

Лариса Созаєва докладно розповіла про стан українських лікарень Facebook Лори Созаєвої

Ексдружина Віктора Павліка висловилася про стан українських лікарень Facebook Лори Созаєвої

Крім того, вдень в палаті знаходилося по 12-13 чоловік. А вночі на 7-8 палат – всього одна медсестра.

"І, як правило, вона спить. І ти бігаєш вночі і стукаєш, щоб вона прокинулася і поміняла крапельницю. Кілька разів я спала прямо у сина в ногах, благо я маленька, скрутившись у його ніг калачиком, засипала на пару годин, щоб не пропустити заміну крапельниці. 10 хіміотерапій в інституті раку по п'ять днів – 50 днів проведених в застінках цієї лікарні в жахливих умовах. Лікарі не мають вибору, вони дивляться вибачаючим поглядом, що такі умови в Національному інституті раку, куди приїжджають з усієї країни пацієнти", – підкреслила Лариса.

Ексдружина Віктора Павліка розповіла про стан українських лікарень Facebook Лори Созаєвої

Ексдружина Павліка вважає, що нашій країні потрібні нові лікарні, де пацієнти та родичі будуть знаходитися в комфортних умовах.

"Лікарні повинні рости, як гриби після дощу, тому що екологія стає все гірше, мутація вірусів прогресує і ситуація буде тільки погіршуватися з кожним роком", – додала жінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL :