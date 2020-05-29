Колишня дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Олена Войченко відреагувала на запит шоумена на її психологічну експертизу.

У коментарі програмі "Ранок з Україною" Олена зізналася, що не може відмовитися від проходження експертизи.

Володимир Остапчук та Олена Войченко з дітьми 1plus1.ua

"Можливості відмовитися немає, оскільки це офіційний запит, і я повинна це зробити. Звичайно, я готова її пройти, Володимир це своє бажання озвучив ще на початку карантину", – говорить Войченко.

Володимир Остапчук та Олена Войченко segodnya.ua

Крім того, Олена зізналася, що колишній чоловік говорив дочці, що у неї буде нова мама, краща, ніж Войченко.

"Досить давно він говорив, що у Емілії з'явиться нова мама, з Еваном він ці моменти не обговорює. Каже, що нова мама буде кращою. Звичайно, я протестую проти такої думки. Напевно, Володимир хоче довести це за допомогою експертизи", – сказала Олена.

Володимир Остапчук та Олена Войченко з дітьми niklife.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеведучий Володимир Остапчук натякнув на заручини з новою коханою Крістіною Горняк.