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7 квітня • оновлено в 21:41
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Ексдружина Остапчука вразила фігурою у спокусливому боді. Відео

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Колишня дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Олена Войченко вразила мережу пікантним відео.

Відповідний ролик вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому Войченко позувала у спокусливому боді, який підкреслив її струнку фігуру (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Володимир Остапчук та Олена Войченко

Володимир Остапчук та Олена Войченко

Фото: instagram/olenavoychenko

Зазначимо, що фоловерів Войченко не змогли пройти повз її пікантної публікації. Вони засипали жінку компліментами.

"Яка ви гарна. Неймовірно", "Олена, просто бомба", "Вогонь", "Краса врятує світ", – написали люди.

Ексдружина Остапчука вразила фігурою у спокусливому боді. Відео
Ексдружина Остапчука вразила фігурою у спокусливому боді. Відео
Ексдружина Остапчука вразила фігурою у спокусливому боді. Відео
Ексдружина Остапчука вразила фігурою у спокусливому боді. Відео

Ходити зараз нікуді (ЗОВСІМ), тому буду залішаті зону комфорту). Далеко піті НЕ зможу, но коротенький Забіг подужаю 💪🏼. Прогресивні блогери кажуть, что необходимо лишь 10 кроків: 1. Зрозуміті, яка ж ця зона и что за "колючим дротом". - все просто: материнство, відповідальність, робота, обов'язки - моя стихія. А від відрів, нестрімні веселощі, Демонстрація (особливо Публічна) собі, своих бажань, Прагнення, жіночності, сексуальності - НЕ зовсім моє. 2. Знайте страх, Який трімає - страшно и думати 😑😅. Краще звернути до психолога). @svetlana_pryadun Дитячі травми? 3. Змусіті собі кайфуваті (чи хоч терпіті) дискомфорт. - проблем буті НЕ повиннні. Зі школи пам'ятаю, а потім и моя @minashka_sweet регулярно повторювала: Терпи !!! Отаманом будеш! І досвід є 🤭. 4. Знати, что невдача - найкращий вчитель - по-батькові даже пам'ятаю 😅 5. делать маленькі кроки (baby steps). - легко! Я ще та бейба 😜. 6. Оточіті собі ризики и людьми, Які їх не боятися. - и тут я розумію, як же мені пощастило з ріднімі, друзями и знайомиться !!! А @iryna_smetanina и @e_katerina_gonchar Взагалі мушу доплачуваті 😅 7. Чітко Бачити Переваги, Які дасть розвиток. - відкрію Нові Грані собі. 8. Не шукати Собі Виправдання. - Це вже складно. Прокрастінацію не просто так вігадалі! 9. Не ставити до себе и Всього вокруг Надто серйозно! - перед очима @ _irisha_29_!) Проведеш майстер-клас? 10. Насолоджуватіся процесом. - Завдяк @pregnancy_kiev процес зйомки БУВ максимально пріємнім! Дякую !!! Впевнена, Якби НЕ почався карантин, я б просила / Вимагаю продовження). . А Ви часто залішаєте Свої зони? І чи действительно без цього Ніяк? #new_olena #llife #outofcomfortzone #myquarantine #olenaquarantines #imonmyway #goingfar #instamodel #instagramismypodium # lena'is_philosohy #changeme

Публікація від Olena Voychenko (@olenavoychenko)

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Володимир Остапчук підігрів чутки про новий роман: телеведучий опублікував фото, на якому його обіймала таємнича незнайомка.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Володимир Остапчук
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу
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