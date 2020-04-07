Ексдружина Остапчука вразила фігурою у спокусливому боді. Відео

Колишня дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Олена Войченко вразила мережу пікантним відео.

Відповідний ролик вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому Войченко позувала у спокусливому боді, який підкреслив її струнку фігуру (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Володимир Остапчук та Олена Войченко Фото: instagram/olenavoychenko

Зазначимо, що фоловерів Войченко не змогли пройти повз її пікантної публікації. Вони засипали жінку компліментами.

"Яка ви гарна. Неймовірно", "Олена, просто бомба", "Вогонь", "Краса врятує світ", – написали люди.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Володимир Остапчук підігрів чутки про новий роман: телеведучий опублікував фото, на якому його обіймала таємнича незнайомка.

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