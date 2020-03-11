Ексдружина Остапчука вперше висловилася про його коханку

Колишня дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Олена Войченко вперше прокоментувала його роман з новою коханою.

Так про нові стосунки Остапчука Войченко висловилася в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

Володимир Остапчук та Олена Войченко rbc.ua

Примітно, що сам Остапчук нові відносини не коментує та приховує обраницю. З цього приводу висловилася Войченко:

"З боку дівчини мені все зрозуміло – вона в стосунках, вона закохана, тут все ясно. Його позиція незрозуміла мені, я не знаю, чи зрозуміла вона йому".

Володимир Остапчук Instagram @vova_ostapchuk

Зокрема, повідомляється, що місяць тому журналісти вже розсекретили ймовірну кохану телеведучого: нею може бути 33-річний нотаріус на ім'я Христина.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Володимир Остапчук підігрів чутки про новий роман: телеведучий опублікував нове фото, на якому його обіймає таємнича незнайомка.

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