Головна Новини
11 березня • оновлено в 11:08
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Ексдружина Остапчука вперше висловилася про його коханку

1.4т
Читати матеріал російською

Колишня дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Олена Войченко вперше прокоментувала його роман з новою коханою.

Так про нові стосунки Остапчука Войченко висловилася в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".

Володимир Остапчук та Олена Войченко

Володимир Остапчук та Олена Войченко

rbc.ua

Примітно, що сам Остапчук нові відносини не коментує та приховує обраницю. З цього приводу висловилася Войченко:

"З боку дівчини мені все зрозуміло – вона в стосунках, вона закохана, тут все ясно. Його позиція незрозуміла мені, я не знаю, чи зрозуміла вона йому".

Володимир Остапчук

Володимир Остапчук

Instagram @vova_ostapchuk

Зокрема, повідомляється, що місяць тому журналісти вже розсекретили ймовірну кохану телеведучого: нею може бути 33-річний нотаріус на ім'я Христина.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Володимир Остапчук підігрів чутки про новий роман: телеведучий опублікував нове фото, на якому його обіймає таємнича незнайомка.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Анна Міхно
Особа
Володимир Остапчук
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги