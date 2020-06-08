Ексдружина Остапчука Войченко розкрила правду про його зради й борги

Ексдружина українського телеведучого Володимира Остапчука Олена Войченко розповіла про численні зради чоловіка, а також про його борги.

Подробицями вона поділилася в інтерв'ю програми "Без комплексов", яка виходить на YouTube (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Олена Войченко і Володимир Остапчук Фото: instagram/vova_ostapchuk

За словами Олени, колишній чоловік неодноразово їй зраджував в період сімейного життя, вагітності та народження сина Евана.

Олена Войченко і Володимир Остапчук Фото: instagram/vova_ostapchuk

"Перша коханка була під час його підготовки до Євробачення. Тоді він навіть пішов до неї. Потім повернувся, просив вибачення, казав, що любить. Я його пробачила, але довіри не було. Коли я народила Евана, Володимир віддав мені свій старий телефон, щоб я ним користувалася. і в цьому телефоні в галереї він залишив фото і скріншоти листування з іншими жінками. Їх було три... На фото були оголені жінки, а в листуваннях – обговорення спільних зустрічей, поїздок за кордон... У нього були коханки й в інших країнах, де він вів заходи", – зізналася Войченко.

Вона також згадала, як під час участі Остапчука в проєкті "Танці з зірками" в ефірі показали його промову про сімейні цінності. І додала, що тоді він уже був у відносинах з нинішньою дівчиною Христиною Горняк. До речі, раніше ведучий зазначав, що їхні стосунки зав'язалися набагато пізніше.

Володимир Остапчук та Олена Войченко з дітьми Фото: instagram/vova_ostapchuk

"Був ефір Танців з зірками про весілля. В сюжеті показали наше весілля, а в кінці він сказав, що любить мене і присвячує мені танець. І в цей час він вже був у відносинах з цією дівчиною, вони вже літали в Париж... Причому дуже смішно, коли він їздив до неї на квартиру, то розраховувався моєю кредитною карткою за Uber. Я все розумію, але давай не розраховуватися моєю карткою за таксі після того, як ти їдеш вночі від дівчини", – сказала Олена.

Володимир Остапчук та Христина Горняк Фото: instagram/vova_ostapchuk

Також Олена Войченко розповіла в інтерв'ю про борги, які Володимир Остапчук брав у її родичів, купуючи квартиру і дорогий автомобіль Jaguar за 40 тисяч доларів, на якому й досі їздить. За словами колишньої дружини ведучого, їй самій довелося погасити заборгованість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеведучий Володимир Остапчук натякнув на заручини з новою коханою Христиною Горняк.

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