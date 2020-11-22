Ексдружина Остапчука поділилася подробицями скандального розлучення

Колишня дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Олена Войченко розповіла подробиці їх скандального розлучення.

Войченко повідала ведучій Каті Осадчій в програмі "Світське життя" про те, що Остапчук хоче у неї відсудити дітей. Телеведучий подав вже позов до суду, проте ексдружину офіційним чином про це ніхто не повідомив.

Крім того, вона згадала про психологічну експертизу, яку Володимир хотів їй провести. Вона розповіла, як до неї приходили з опікунської служби перевіряти, в яких умовах живуть їхні діти – Емілія і Еван.

"Він хотів провести мені психічну експертизу, потім він привернув до цього процесу дітей. Перевіряли доньку, я возила її в службу дитини Подільського району двічі. Зі мною проводили інтерв'ю онлайн. До мене додому приходили перевіряти, в якому приміщенні проживають діти, яким чином я контактую і спілкуюся з людьми, як вони харчуються, як це все відбувається. і тільки вже на базі цього треба переходити до того, щоб перевірити безпосередньо мій психічний стан. Звичайно я відразу сказала, що це абсурд і сам процес теж травмує, принаймні дітей, він травмує і мене, це принизливо. Жах. Для мене це дуже неприємна ситуація, але батько вирішив так ", – ділилася подробицями Войченко.

Володимир Остапчук з екс-дружиною Оленою Войченко та їхніми дітьми. Instagram Володимира Остапчука.

Крім того, вона навіть просила колишнього чоловіка частіше спілкуватися з дітьми і взяти їх на весілля. Однак він не відреагував на її прохання, і заявив, що діти повинні жити з ним.

"За фактом наразі діти бачили дружину батька двічі. Але поки Володимир мені озвучив – у мене щаслива сім'я, а ти самотня, ти в стресі, тому діти повинні жити зі мною. Я звичайно проти такої ситуації", – розповідала ексдружина шоумена.

Також Войченко повідомила про діагноз, який поставив Остапчука лікар. Колишня дружина розповіла, що він психічно нестабільний, оскільки у нього депресія, яка почалася ще в дитинстві.

"Я не хочу давати діагноз людині публічно, тому що я не психіатр і не лікар, але під час шлюбу ми ходили до лікаря, який ставив йому діагноз. Він дійсно досить нестабільний. У нього депресія, яка почалася ще десь в дитинстві і Володимир її намагається всіляко приховати і компенсувати всім чим завгодно. Особливо тим, що показує не те, що є. Вже усі помітили, що Володимир патологічний брехун ", – пояснила ексдружина телеведучого.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Остапчук зізнався, скільки грошей дає на утримання дітей.