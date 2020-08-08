Ексдружина Кузьміна звинуватила Пугачову в чаклунстві: що трапилося

Перша дружина російського співака Володимира Кузьміна, поетеса Тетяна Артем'єва, вважає, що Алла Пугачова вкрала в неї чоловіка за допомогою чорної магії. Нібито примадонна приворожила артиста.

Про це повідомляє видання "Собеседник". За словами жінки, Пугачова сама повідомила про приворот Кузьміна під час святкування одного зі своїх днів народжень. Як запевнила Артем'єва, тоді ця заява артистки стала справжнім шоком для всіх гостей свята.

"Ще вона повідомила, що продала душу дияволу за вічну молодість!" – додала Тетяна.

Алла Пугачова і Володимир Кузьмін (фото – starhit)

Крім того, Артем'єва звинуватила артистку і в інших бідах. Наприклад, Пугачова нібито причетна до смерті двох дітей Артем'євої. Фінансові труднощі в поетеси теж виникли через Аллу Борисівну.

Нагадаємо: у 1980-х роках Володимир Кузьмін покинув Тетяну Артем'єву з трьома маленькими дітьми заради роману з Аллою Пугачовою. Тоді багато людей засудило артистку за те, що вона руйнує чужу родину. Але про їхні стосунки швидко забули, тому що артисти були разом недовго.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що російський музичний критик Сергій Сосєдов засумнівався в тому, що співачки Алла Пугачова і Надія Бабкіна щасливі зі своїми чоловіками. Так, він назвав їхні шлюби "клоунадою" і зазначив, що для нього ці союзи "не виглядають переконливо".