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7 червня • оновлено в 14:26
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Ексдружина Кокшенова відреагувала на чутки про багатомільйонний спадок актора

5.1т
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Ексдружина Михайла Кокшенова Олена прокоментувала інформацію про боротьбу за багатомільйонний спадок актора.

Так, за словами жінки, ніхто з близьких не збирається претендувати на залишене покійним майно. Адже "все вже давно поділено", передає "КП".

Михайло Кокшенов

Михайло Кокшенов

Фото: Сергій Фадеічев / ТАСС

"У нас немає ніякої боротьби за спадок і не буде. Все давно поділено, все майнона своїх місцях. Заповіту Михайло Михайлович не залишив. Можливо, це прозвучить нескромно, але ми люди далеко не бідні. Всі живемо гідно і добре. Нікому нічого ні від кого не потрібно", – пояснила колишня дружина артиста.

Олена також зізналася, що Кокшенов подарував їй квартиру в Геленджику і не тільки, а також подбав про всіх своїх близьких. Крім того, вона закликала перестати рахувати їхнє майно.

Михайло Кокшенов

Михайло Кокшенов

Фото: inc-news.ru

"Звідки ці відомості, яка у Михайла Михайловича квартира і який заміський будинок? Все давно змінилося. У нас інші будинки, інші квартири – зовсім не те майно, про яке пишуть в інтернеті", – підсумувала жінка.

Нагадаємо: раніше адвокат Сергій Жорін заявляв, що артист залишив після себе квартиру в 300 квадратних метрів, яка оцінюється в 100 мільйонів рублів, а також заміський будинок. Він зазначав, що на спадщину актора можуть претендувати: остання дружина Михайла Кокшенова – Наталія Лепьохіна і дві дочки артиста.

Михайло Кокшенов з дружиною Наталією Лепьохіну

Михайло Кокшенов з дружиною Наталією Лепьохіну

Фото: kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше друг Михайла Кокшенова, сатирик Аркадій Інін розповів про останні дні життя актора.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Михайло Кокшенов
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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