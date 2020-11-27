Ексдружина Кензова про побиття: погрожував дитині "видавити очі", мій мозок тепер, як у боксера

Ексдружина українського співака і телеведучого Олега Кензова Наталя Єрмоленко, відома під псевдонімом Dj Мадонна, відверто розповіла про шлюб з артистом і домашнє насильство.

За її словами, вона дуже довго відновлювалася – близько 1,5 року. Про це жінка заявила в інтерв'ю ведучій Нового каналу Анні Олицькій для її YouTube-каналу "Без комплексів" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я нікому не розповідала. Це соромно, реально соромно. Журналісти хотіли брати у нього інтерв'ю, але якимось неймовірним чином до них потрапила інформація, що Олег Кензов б'є жінок, і вони мене запитали: "Це правда?". Я сказала: "Це правда". Я більше не жертва. Я не боюся. Я хочу, щоб, якщо він хворий, він лікувався. Я хочу, щоб правда все-таки перемогла ", – повідомила Єрмоленко.

Вона вважає, що Кензов "є психопатом", який міг вдарити без приводу. За словами ексдружини, якщо у нього "шизофренічні розлади, то він повинен їх лікувати".

"Коли вже було пекло, коли він мене бив, я говорила: "Боже мій, а як ти на початку говорив, ти ж мені розповідав інше, ти ж був іншим, ти ж якось на початку так...", а він мені сказав: "Ти чого, дивна? Так це ж презенташка, завжди так спочатку". Я ніколи не забуду це слово "презенташка", – підкреслила Dj Мадонна.

Ексдружина Кензова розповіла про домашнє насильство Діалог.UA

Жінка розповіла, що через знущання співака їй доводилося часто закриватися в туалеті.

"Він лягав на підлогу біля дверей і казав мені: "Ти, бл@ь, будеш слухати, ти – ш@ха!". Ось так він знущався всю ніч наді мною... Потім таке тривало цілий день, я не розуміла, що він від мене хоче", – зізналася вона.

Крім того, за словами Єрмоленко, Кензов навіть одного разу побив її сина, коли той заступився за маму.

"Він побив його, молодший тоді обпісявся. Потім він мене душив в ліжку, він душив так, що я навіть думати не могла. Я була в шоці – за що мене бити? Він ногами скинув мене з ліжка, я лежала гола на підлозі, мені було соромно... Я не пам'ятаю, скільки я лежала. Взагалі він був неадекватний, погрожував дитині видавити очі, мені прутом видавити силікон з тіла", – розповіла жінка.

Ексдружина Кензова розповіла про домашнє насильство viva.ua

Вона додала, що після побоїв у неї почалися проблеми з мозком.

"У мене літав мозок, як у боксера. Тобто, як мені лікар простими словами пояснив, через удари мій мозок так літав по голові, що став нагадувати мозок борця. Ось так от Кензов зробив з мене боксера", – підсумувала Єрмоленко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Наталія Єрмоленко вже зізнавался про те, що в шлюбі з Олегом Кензовим була жертвою домашнього насильства.

Пізніше сам співак різко відповів на звинувачення своєї ексдружини. Він категорично заперечував все.