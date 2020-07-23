Ексдружина Елтона Джона подала на нього в суд: що трапилося

Колишня дружина британського співака Елтона Джона Рената Блавел подала на нього до суду за те, що він порушив умови їхнього шлюборозлучного процесу про нерозголошення.

За згадку в автобіографії "Я: Елтон Джон" про їхній чотирирічний шлюб 67-річна жінка вимагає майже 4 млн доларів компенсації, пише видання The Sun.

За словами Блавел, спогади в книжці були позитивними, проте порушили умови угоди, яку вони уклали під час розлучення 1988 року. Ба більше, згадка спричинила в жінки давні проблеми зі психічним здоров'ям.

Елтон шокований заявою Ренати Refinery29

Інсайдер повідомив виданню, що в 2019 році музикант погодився видалити деякі уривки про їхнє життя з книги перед публікацією та залишив лише епізод, в якому говорив, що шкодує про те, що "розбив їй серце".

Елтон шокований заявою Ренати. У нього завжди були дуже теплі стосунки з колишньою дружиною, він дуже поважає її та ніколи не сказав би нічого поганого про їхній шлюб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Елтон Джон після вживання кокаїну з алкоголем роздягнувся перед камерою й вдарив свого менеджера.