Ексдружина Джигарханяна в смерті чоловіка звинувачує його родичів: стали відомі подробиці

Ексдружина померлого актора Армена Джигарханяна Віталіна Цимбалюк-Романовська в смерті колишнього чоловіка звинувачує його родичів. За її словами, за ним погано доглядали.

Так, шлюб Цимбалюк-Романовської і Джигарханяна більшість не схвалювали. Тому після розлучення подружжю не давали спілкуватися, пише "ФАН".

"Ці заборони доходили до абсурду. Нам просто не давали бачитися і спілкуватися. Дійшло до того, що у Армена Борисовича забрали телефон, щоб він, не дай бог, не подзвонив мені. Його нікуди не випускали через острах зустріти мене. Але я впевнена, він би повернувся до мене", – стверджує колишня дружина артиста.

Вона зазначила, що останнім часом актор був під постійним наглядом доглядальниць. Крім того, він перестав відвідувати світські раути, його не пускали на роботу, нібито намагаючись, таким чином, зберегти його здоров'я.

Цимбалюк-Романовська впевнена, що саме ці дії родичів погубили Джигарханяна.

"Ви ж повинні розуміти, що таке артист! Він жив своїм театром, він жив роботою і це наповнювало його енергією. А його доглядальницями оточили. Я радилася з лікарями, мені пояснювали, що потрібно робити. Якби він повернувся в соціум, то прожив би довше", – підкреслила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прийомний син померлого актора Армена Джигарханяна Степан показав останнє фото батька перед смертю.