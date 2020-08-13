Ексдружина Бондарчука влаштувала дівич-вечір перед весіллям. Відео

Колишня дружина режисера Федора Бондарчука, головна редакторка журналу "Hello!" Світлана Бондарчук влаштувала дівич-вечір перед весіллям з дизайнером Сергієм Харченком.

Подруга зірки Надія Оболенцева опублікувала на свої сторінці в Instagram відео, зняте під час вечірки в одному з закладів Москви (Росія). На ньому наречена танцює під хіт Наталії Ветлицької "Подивися в очі" (ролик дивіться нижче).

Для свого дівич-вечора Світлана вибрала чорне плаття на тонких бретелях і корону. Вечірній образ вона доповнила великими сережками та яскравим макіяжем.

На заході також були помічені дизайнер Віка Газінська і модельєр Андрій Бартенєв.

Віка Газінська була помічена на дівич-вечорі Бондарчук Скриншот Instagram

Нагадаємо, раніше інсайдери повідомляли, що весілля 51-річної Світлани Бондарчук і 46-річного Сергія Харченка відбудеться 15 серпня. У бізнесмена є 7-річна дочка Юнна від попереднього шлюбу, а у Світлани – 29-річний Сергій і 21-річна Варвара.

Бондарчук і Харченко Instagram @sirg74

Як повідомляв OBOZREVATEL, дочка зірки фільму "Брат" і "Брат2" Сергія Бодрова-молодшого 22-річна Ольга вийшла заміж за 30-річного актора Сергія Бистрова.