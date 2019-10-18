Ексдружина Абрамовича вийшла заміж: розкриті подробиці весілля

Колишня дружина російського мільярдера Романа Абрамовича Даша Жукова вийшла заміж за грецького міллліардера Ставроса Ніархоса.

Так, пара зустрічалася близько двох років. Весілля закоханих відбулося в минулі вихідні в Парижі, повідомляє Us Weekly.

Даша Жукова і Ставрос Ніархос Фото: spletnik

За словами видання, яке посилається на очевидців, церемонія одруження Жукової та Ніархоса була дуже "скромною і затишною", а серед гостей були присутні тільки найближчі друзі: Майя Хоук, Дерек Бласберг, Дженніфер Майер та інші.

Даша Жукова і Ставрос Ніархос Фото з Instagram

Даша Жукова і Ставрос Ніархос Фото з Instagram

Нагадаємо, у 2017-му Даша Жукова та Роман Абрамович оголосили про розлучення. Колишнє подружжя залишилося друзями і продовжують виховувати спільних дітей. Через кілька місяців після офіційної заяви про розлучення Даша була помічена в компанії Ставроса в Майамі.

Даша Жукова і Ставрос Ніархос з друзями Фото: spletnik

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Аліна Гросу вийшла заміж. Розкішне весілля артистки з бізнесменом Олександром відбулося у Венеції.

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