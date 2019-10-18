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18 жовтня • оновлено в 10:17
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Ексдружина Абрамовича вийшла заміж: розкриті подробиці весілля

2.3т Читати матеріал російською

Колишня дружина російського мільярдера Романа Абрамовича Даша Жукова вийшла заміж за грецького міллліардера Ставроса Ніархоса.

Так, пара зустрічалася близько двох років. Весілля закоханих відбулося в минулі вихідні в Парижі, повідомляє Us Weekly.

Даша Жукова і Ставрос Ніархос

Даша Жукова і Ставрос Ніархос

Фото: spletnik

За словами видання, яке посилається на очевидців, церемонія одруження Жукової та Ніархоса була дуже "скромною і затишною", а серед гостей були присутні тільки найближчі друзі: Майя Хоук, Дерек Бласберг, Дженніфер Майер та інші.

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Даша Жукова і Ставрос Ніархос

Даша Жукова і Ставрос Ніархос

Фото з Instagram

Даша Жукова і Ставрос Ніархос

Даша Жукова і Ставрос Ніархос

Фото з Instagram

Нагадаємо, у 2017-му Даша Жукова та Роман Абрамович оголосили про розлучення. Колишнє подружжя залишилося друзями і продовжують виховувати спільних дітей. Через кілька місяців після офіційної заяви про розлучення Даша була помічена в компанії Ставроса в Майамі.

Даша Жукова і Ставрос Ніархос з друзями

Даша Жукова і Ставрос Ніархос з друзями

Фото: spletnik

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Аліна Гросу вийшла заміж. Розкішне весілля артистки з бізнесменом Олександром відбулося у Венеції.

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Особи
Роман Абрамович Даша Жукова
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