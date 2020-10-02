Ексчоловік заживо спалив зірку TikTok у прямому ефірі

30-річна зірка китайської версії TikTok, блогерка Lamu померла після того, як колишній чоловік облив її бензином та підпалив, коли вона записувала шоу в прямому ефірі.

Жінка мала в соцмережі понад 750 тисяч фанатів. Під час своєї останньої трансляції блогерка раптово зникла з кадру, а в той час на фоні лунали крики, пише BBC.

Виявилося, що тоді до зірки навідався колишній чоловік, який прийшов з сокирою і каністрою пального. Коли Lamu проводила прямий ефір, він облив її бензином і підпалив. Свідками інциденту стали члени її сім'ї.

Lamu спалили в прямому ефірі. Daily Mail

Як наслідок – жінка отримала 90% опіків тіла, через два тижні вона померла. У блогерки залишилося двоє дітей. Наразі ексчоловік затриманий. За версією правоохоронців, він міг вчинити так через розлучення з коханою. Lamu вирішила розірвати стосунки після того, як чоловік її побив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Кременчуці в одному з місцевих магазинів чоловік підпалив свою колишню дружину. Від отриманих опіків 38-річна жінка померла на місці.