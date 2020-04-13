Ексчоловік Успенської розкрив подробиці їхнього інтимного життя: "Секс за ширмою в однушці!"

Крістіна Долматова люди 21:52, 13.04.2020 Оновлено: 21:59, 13.04.2020

Колишній чоловік російської співачки Любові Успенської, музикант Віктор Шумилович розкрив інтимні подробиці життя з артисткою.

Так, за словами чоловіка, після весілля вони з Успенською оселилися в однокімнатній квартирі, де разом з ними жила бабуся співачки. Шумилович зазначив, що через це їм доводилося займатися коханням за тонкою ширмою. Про це він заявив в ефірі програми "Основано на реальных событиях", передає Starhit.

Віктор Шумилович і Любов Успенська

"Після весілля, яке ми зіграли в Києві, ми з Любою оселилися в однушці, де також проживала її бабуся. У нас був секс за ширмою. Справи молоді, так що ми за тонкою ширмою тільки", – розговорився Шумилович.

Нагадаємо, що Віктор Шумилович і Любов Успенська одружилися у 1972-му році. У цьому шлюбі на світ з'явилося двоє близнюків, але вони померли відразу після народження. Даний епізод став причиною розставання подружжя.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ксенія Собчак довела до істерики співачку Любов Успенську під час зйомок свого нового шоу "Док-ток".

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