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18 грудня • оновлено в 15:49
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"Влаштувала скандал, розірвала пальто": ексчоловік Пугачової розповів про її характер

1.9т
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Ексчоловік примадонни російської естради Алли Пугачової, радянський режисер Олександр Стефанович розповів про її непростий характер.

Так, за словами чоловіка, коли він почав знімати фільм "Рецитал" за участю співачки, вона в перший же день влаштувала скандал на знімальному майданчику. Про це режисер розповів в інтерв'ю "Комсомольской правде".

"Влаштувала скандал, розірвала пальто": ексчоловік Пугачової розповів про її характер

Фото: gazeta.ru

"Я почав знімати фільм "Рецитал" за участю Пугачової. Ми відзняли закордонну експедицію, потім приїхали в Москву. І в перший же знімальний день вона влаштувала скандал на знімальному майданчику, розірвала пальто на літній жінці, другому режисерові. Група відмовилася з нею працювати, а директор "Мосфільму" вирішив: треба міняти актрису. Мені ж він пригрозив: не буде фільму, залишишся на вулиці", — згадав Стефанович.

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Олександр Стефанович та Алла Пугачова

Олександр Стефанович та Алла Пугачова

Фото: Joinfo

Крім того, режисер додав, що він зі сценаристом Бородянським поїхав в Ялту, щоб вмовити на роль співачку Софію Ротару. Вона спочатку відмовилася, але потім погодилася з умовою, що буде інший сценарій.

"Ми зі сценаристом Бородянським поїхали в Ялту до Соні Ротару. Вона спочатку відмовилася: "Зніматися не буду, тому що всі будуть говорити, що я підсиділа Пугачову. Мені скандал не потрібен". Тоді Бородянський запропонував написати інший сценарій. Ротару погодилася", — підсумував Стефанович.

Олександр Стефанович та Софія Ротару

Олександр Стефанович та Софія Ротару

Фото: kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексчоловік Алли Пугачової Олександр Стефанович розповів про особисте життя із зіркою та їхнє розлучення.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Алла Пугачова
Місце
Росія
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