"Влаштувала скандал, розірвала пальто": ексчоловік Пугачової розповів про її характер

Ексчоловік примадонни російської естради Алли Пугачової, радянський режисер Олександр Стефанович розповів про її непростий характер.

Так, за словами чоловіка, коли він почав знімати фільм "Рецитал" за участю співачки, вона в перший же день влаштувала скандал на знімальному майданчику. Про це режисер розповів в інтерв'ю "Комсомольской правде".

Фото: gazeta.ru

"Я почав знімати фільм "Рецитал" за участю Пугачової. Ми відзняли закордонну експедицію, потім приїхали в Москву. І в перший же знімальний день вона влаштувала скандал на знімальному майданчику, розірвала пальто на літній жінці, другому режисерові. Група відмовилася з нею працювати, а директор "Мосфільму" вирішив: треба міняти актрису. Мені ж він пригрозив: не буде фільму, залишишся на вулиці", — згадав Стефанович.

Олександр Стефанович та Алла Пугачова Фото: Joinfo

Крім того, режисер додав, що він зі сценаристом Бородянським поїхав в Ялту, щоб вмовити на роль співачку Софію Ротару. Вона спочатку відмовилася, але потім погодилася з умовою, що буде інший сценарій.

"Ми зі сценаристом Бородянським поїхали в Ялту до Соні Ротару. Вона спочатку відмовилася: "Зніматися не буду, тому що всі будуть говорити, що я підсиділа Пугачову. Мені скандал не потрібен". Тоді Бородянський запропонував написати інший сценарій. Ротару погодилася", — підсумував Стефанович.

Олександр Стефанович та Софія Ротару Фото: kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ексчоловік Алли Пугачової Олександр Стефанович розповів про особисте життя із зіркою та їхнє розлучення.

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