Ексчоловік Лоліти труїв її небезпечними препаратами: несподівані подробиці

Колишній чоловік російської співачки українського походження Лоліти Мілявської Дмитро Іванов давав зірці БАДи, які могли завдати шкоди її організму.

Про це КП розповів адвокат артистки Сергій Жорін.

Дмитро Іванов і Лоліта КП

Так, зокрема, юрист заявив, що несподівані подробиці про Іванова розкрилися під час чергового слухання справи про розлучення.

"Під час сімейного життя Іванов під приводом турботи про здоров'я давав дружині БАДи. Коли Лоліта з ним розлучилася, вона вирішила перевірити, що це за речовини, і направила їх на дослідження. Виявилося, вони завдають шкоди організму. З цим ми теж будемо розбиратися" , – заявив Жорін.

Лоліта і Дмитро Іванов Starhit

Крім того, адвокат повідомив, що у Іванова могло бути більше двох шлюбів:

"Коли ми попросили у суду направити запит до РАГСу, щоб з'ясувати інформацію про шлюб з москвичкою, яка на 20 років старша, суддя уточнив у Іванова, в якому РАГСі він укладав шлюб. І він відповів: "А який саме шлюб?", тим самим змусивши нас припустити, що в Москві він одружувався неодноразово і сам вже заплутався в своїх шлюбах. Наступне слухання Іванов попросив провести в закритому режимі, без преси. Очевидно, йому є, що приховувати".

Лоліта і Дмитро Іванов Hello!

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Лоліта Мілявська заявила, що при розлученні з чоловіком Дмитром Івановим вигнала його з дому, давши йому з собою значну суму грошей.

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