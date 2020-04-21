Ексчоловік Лоліти розкрив справжні причини розлучення зі співачкою

Колишній чоловік російської співачки Лоліти Мілявської, 45-річний Дмитро Іванов, назвав причини розставання з 56-річною артисткою.

В ефірі шоу "Чоловіче та жіноче" на Першому каналі спортсмен зізнався, що в шлюбі із зіркою йому не вистачало пристрасті.

Лоліта та Дмитро Іванов sobesednik.ru

"Сексу не було, коли ми розходилися. Напевно, багато пар живуть і без цього. Але мені, як молодому чоловікові, він був необхідний. Лоліта в такому віці, що секс їй не потрібен", – заявив Іванов.

Лоліта й Дмитро Іванов Starhit

Крім того, Дмитро зізнався, що втомився від свавільного характеру співачки:

"Лола – різка, груба людина. За словом в кишеню не полізе. Може й вилаятися, й кулаком по столу вдарити".

Лоліта й Дмитро Іванов Hello!

Також спортсмен зізнався, коли саме він зрозумів, що пора розлучатися:

"У бій курантів ми просто кричали один на одного. Я зрозумів, що, напевно, це і є кінець стосунків".

Лоліта й Дмитро Іванов hochu.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Лоліта Мілявська розповіла, що знаходиться в нових стосунках. Так, 56-річна зірка зізналася, що новий обранець молодший за неї на вісім років.