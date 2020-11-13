Ексчоловік Гурченко вперше розповів про її спробу суїциду

Російський композитор Костянтин Купервейс, колишній чоловік легендарної актриси Людмили Гурченко, розповів про її спробу самогубства. Артистка мало не загриміла в психлікарню.

Подробицями 71-річний чоловік поділився в ефірі передачі "Судьба человека". За словами музиканта, ексдружина не підтримала його, коли він залишився без роботи. За цим наступила низка сварок, під час однієї з яких Гурченко хотіла вчинити суїцид (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Після події до нас приїхав хірург, щоб зашити їй рану. Лікар сказав, що треба викликати психіатрів, тому що він не мав права мовчати, а вона йому: "Якщо викличеш когось з психіатричної клініки, я по горлу полосну собі". Після цього бідний хірург залишив квартиру. Пізніше приїздили психіатри, але Люда не пустила їх в будинок", – згадав Костянтин Купервейс.

Нагадаємо, що Гурченко і Купервейс були разом з 1973 по 1991 рік. При цьому офіційно весілля вони так і не зіграли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірка популярного російського серіалу "Вороніни", яка зіграла в ньому головну роль домогосподарки Віри, актриса Катерина Волкова розповіла, що хотіла покінчити життя самогубством.