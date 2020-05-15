Ексчоловік Бузової Тарасов згадав, як зламав її приватне листування
Колишній чоловік російської співачки Ольги Бузової футболіст Дмитро Тарасов зізнався, що після розставання з артисткою купив її приватне листування, й дізнався, що вона негативно відгукувалася про його родину.
Таку заяву спортсмен зробив під час нового інтерв'ю в шоу "Алена, блин!" на YouTube-каналі Super (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
За словами Тарасова, коли він вирішив зламати листування Бузової, вони ще не були офіційно розлучені.
"Мені було цікаво дізнатися, що відбувається. Я прочитав ці повідомлення – там був бруд про мою сім'ю. У неї був поганий діалог про мою сім'ю, після чого я попросив її не чіпати мою родини і не лити бруд. Не пам'ятаю, чи отримав я від неї відповідь. Але суть у тому, що незабаром мені знову приходять повідомлення, знову бруд. Жорсткий бруд про мого батька, якого вже немає в живих. Вона мамі моїй писала брудні повідомлення. Я вже тоді розлютився, почав вимагати у машину. Це був урок, щоб вона більше сім'ю мою не чіпала. Мама й батько, якого вже немає в живих, – найважливіше для мене, їх ніхто не сміє чіпати", – зізнався Тарасов.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Дмитро Тарасов розповів про причини розлучення з Ольгою Бузовою.