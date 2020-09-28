Ексадвокат Єфремова виявився пов'язаний зі скандальною історією Паніна та собаки

Російський актор Олексій Панін розповів, що ексадвокат Михайла Єфремова Ельман Пашаєв був його захисником у справі про відео, на якому артист нібито мав інтим з собакою.

Такою інформацією Панін поділився в інтерв'ю телеканалу НТВ. За словами актора, у 2016 році він судився з дружиною Юлією за право виховувати їхню доньку, і, коли питання було вже майже вирішене, в інтернеті з'явилося "фейкове" відео з собакою. Олексій зазначив, що тоді злякався, оскільки не знав, як поводитиметься суд, побоювався зайвого галасу та залучив до справи Пашаєва. Його контакти дала співачка Катя Лель (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Коли з'явився цей викид з собакою, ми трошки злякалися. Катя Лель дала контакти Ельмана. Він досить активно в це все впрігся. Ельман з'явився в моїй справі під кінець як посилення. Ми боялися, що справа переросте в шоу – собаки, телеканали, газети. Ми підстрахувалися... Я пам'ятаю, він сказав мені тоді: "Льоша, навіть якщо це і було правда з собакою, хоч з жирафом – ми все одно це розвалимо", – розповів актор.

Актор також додав, що вдячний Пашаєву за те, що той брав участь в цій справі та допоміг його виграти.

"Артисти вистави зіграли, і ось тут виходить зірка. І ось Ельман з'явився як вишенька на торті. Він побудував все як шоу і вступив в суді яскраво", – заявив Панін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше юриста Ельмана Пашаєва, який захищав актора Михайла Єфремова у справі про смертельну ДТП, позбавили статусу адвоката.

Нагадаємо, раніше Пашаєва притягнули до дисциплінарної відповідальності за порушення адвокатської етики, оскільки він використовував кримінальну справу Єфремова для самореклами.