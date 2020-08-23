Ексадвокат Єфремова: відбитків пальців актора на кермі автомобіля не було

Юля Ухіна Люди 12:19, 23.08.2020 Оновлено: 13:01, 23.08.2020

Колишній адвокат Михайла Єфремова, обвинуваченого в смертельній ДТП в центрі Москви, Ельман Пашаєв заявив, що на кермі автомобіля не знайшли відбитків пальців актора.

Про це Пашаєв повідомив в інтерв'ю програми "Соловьев Live". За словами правозахисника, за кермом машини в момент аварії перебувала інша людина, і він навіть знає, хто це (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Я знаю, хто був за кермом... Я припускаю, хто був. Там відбитки пальців іншої людинине Єфремова. Пальчики Єфремова там відсутні", – заявив Пашаєв.

Ельман Пашаєв і Михайло Єфремов (фото – radiokp.ru)

За словами адвоката, артист того вечора ходив у бар пішки. Він також відмовився назвати ім'я людини, яка, на його думку, перебувала за кермом у момент автомобільної аварії.

Нагадаємо: Михайло Єфремов відмовився від послуг Ельмана Пашаєва і Єлизавети Шаргородської 21 серпня, під час засідання в Пресненському суді Москви. Він заявив, що вирішив змінити свій захист, оскільки на суді до нього ставляться упереджено.

Згодом Ельман Пашаєв прокоментував ситуацію. Він повідомив, що Єфремов не відмовлявся від його послуг, а призначив головним консультантом у справі про смертельну ДТП.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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