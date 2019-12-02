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2 грудня • оновлено в 11:15
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Ексзірка "ВІА Гри" блиснула великими грудьми: пікантні фото

7.9т
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Відома українська співачка і ексучасниця гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер поділилася спокусливою фотографією.

На сторінці в Instagram артистка опублікувала фото в блискучому чорному вбранні з дуже глибоким декольте, яке підкреслило пишні груди Мейхер.

"Де найкраще світло?! Правильно, у ванній",підписала фото Надія.

Надія Мейхер

Надія Мейхер

Instagram

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Від простушки до секс-символу: як змінилася зірка "ВІА Гри" Надія Мейхер

Шанувальники зірки не змогли оминути пікантний знімок співачки, і засипали її компліментами:

"Сліпуча краса", "Еталон краси", "Боже, яка жінка", "Надя, як ви прекрасні! Обожнюю вас ще з часів "Моя попытка номер 5", "Ідеальна Надя".

Ексзірка "ВІА Гри" блиснула великими грудьми: пікантні фото
Ексзірка "ВІА Гри" блиснула великими грудьми: пікантні фото
Ексзірка "ВІА Гри" блиснула великими грудьми: пікантні фото
Ексзірка "ВІА Гри" блиснула великими грудьми: пікантні фото
Ексзірка "ВІА Гри" блиснула великими грудьми: пікантні фото
Ексзірка "ВІА Гри" блиснула великими грудьми: пікантні фото
Ексзірка "ВІА Гри" блиснула великими грудьми: пікантні фото
Ексзірка "ВІА Гри" блиснула великими грудьми: пікантні фото

Варто зазначити, що спокусливі фотографії — зовсім не рідкість у соцмережі Мейхер. Артистка часто тішить фанатів світлинами, на яких підкреслює свої апетитні форми.

Надія Мейхер

Надія Мейхер

Instagram

Надія Мейхер

Надія Мейхер

Instagram

Надія Мейхер

Надія Мейхер

Instagram

Надія Мейхер

Надія Мейхер

Instagram

Надія Мейхер

Надія Мейхер

Instagram

Надія Мейхер

Надія Мейхер

Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше секс-бомба з "ВІА Гри" Надія Мейхер-Грановська поділилася з шанувальниками знімком без макіяжу.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Надія Мейхер
Місце
Україна
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