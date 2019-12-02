Ексзірка "ВІА Гри" блиснула великими грудьми: пікантні фото

Відома українська співачка і ексучасниця гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер поділилася спокусливою фотографією.
На сторінці в Instagram артистка опублікувала фото в блискучому чорному вбранні з дуже глибоким декольте, яке підкреслило пишні груди Мейхер.
"Де найкраще світло?! Правильно, у ванній", — підписала фото Надія.
Надія Мейхер
Шанувальники зірки не змогли оминути пікантний знімок співачки, і засипали її компліментами:
"Сліпуча краса", "Еталон краси", "Боже, яка жінка", "Надя, як ви прекрасні! Обожнюю вас ще з часів "Моя попытка номер 5", "Ідеальна Надя".
Варто зазначити, що спокусливі фотографії — зовсім не рідкість у соцмережі Мейхер. Артистка часто тішить фанатів світлинами, на яких підкреслює свої апетитні форми.
Надія Мейхер
Надія Мейхер
Надія Мейхер
Надія Мейхер
Надія Мейхер
Надія Мейхер
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше секс-бомба з "ВІА Гри" Надія Мейхер-Грановська поділилася з шанувальниками знімком без макіяжу.
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