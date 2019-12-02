Ексзірка "ВІА Гри" блиснула великими грудьми: пікантні фото

Відома українська співачка і ексучасниця гурту "ВІА Гра" Надія Мейхер поділилася спокусливою фотографією.

На сторінці в Instagram артистка опублікувала фото в блискучому чорному вбранні з дуже глибоким декольте, яке підкреслило пишні груди Мейхер.

"Де найкраще світло?! Правильно, у ванній", — підписала фото Надія.

Надія Мейхер Instagram

Шанувальники зірки не змогли оминути пікантний знімок співачки, і засипали її компліментами:

"Сліпуча краса", "Еталон краси", "Боже, яка жінка", "Надя, як ви прекрасні! Обожнюю вас ще з часів "Моя попытка номер 5", "Ідеальна Надя".

Варто зазначити, що спокусливі фотографії — зовсім не рідкість у соцмережі Мейхер. Артистка часто тішить фанатів світлинами, на яких підкреслює свої апетитні форми.

Надія Мейхер Instagram

Надія Мейхер Instagram

Надія Мейхер Instagram

Надія Мейхер Instagram

Надія Мейхер Instagram

Надія Мейхер Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше секс-бомба з "ВІА Гри" Надія Мейхер-Грановська поділилася з шанувальниками знімком без макіяжу.

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