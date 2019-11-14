Екс-зірка українського Comedy Club запалив з красунями з Instagram: гаряче відео

Шоумен, продюсер і співак Дядя Жора випустив новий кліп на пісню "Богиня інстаграма".

У відео роботі головну роль Fashion діви виконала Оксана Орда, Сексі girl - Інна Гудзь і Фітоняшкі – Інна Фіолевська. Образи взяті з реального життя, дівчата так і позиціонують себе в Instagram.

За словами Дяді Жори, він проводить в інсті багато часу, тому не міг обійти стороною цю тему в творчості. У кліпі "Богиня інстаграма" команда добивалася яскравою глянсовою модною картинки.

"Вийшло відверто і глянцево. Все як люблять в Instagram", говорить режисер роботи Leo.K.

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